«Почему вы ничего не говорите». Архиепископ Тадеуш Кондрусевич обратился к Минздраву с вопросами

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич потребовал ответов от госорганов в связи с эпидемической ситуацией. Он считает информирование недостаточным. Об этом митрополит заявил сегодня в Красном костеле на пресс-конференции о праздновании Пасхи.

Кондрусевич рассказал, что еще 21 марта в Красном костеле прошла первая в истории Беларуси и уникальная для мировых религий совместная молитва, на которую собрались католики, православные, лютеране, баптисты, евреи и мусульмане. Все вместе они молились о преодолении эпидемии коронавируса. Кондрусевич лично написал письмо с приглашением на эту молитву министру здравоохранения Владимиру Каранику. Но лишь через несколько дней после молитвы получил ответ о том, что тот не придет, а в стране все под контролем.

«Я не хачу ўваходзіць у рашэнні дзяржаўных уладаў, але калі збіраюцца прадстаўнікі ўсіх рэлігій, усіх канфесій, [варта] прыйсці і сказаць, разам паразмаўляць. У нас ёсць шмат пытанняў. Вось была Пальмовая нядзеля, мы асвячаем вербы. Я не спецыяліст у гэтай справе, я не ведаю, ці гэтая вада нясе з сабой заразу, ці не. У суботу трэба будзе асвячаць пасхальную ежу — я таксама не ведаю!» — эмоционально высказался Кондрусевич.

Далее он обратился с вопросом в Минздраву.

«Я задаю пытанне Міністэрству аховы здароўя: «Што мы павінны чыніць? Чаму вы нічога не кажаце?!» — возмутился глава беларусской католической церкви.

Он подчеркнул, что в костел приходит много людей, а священники — не специалисты, они не знают, что делать в эпидемической ситуации, а со стороны Минздрава при этом нет никакой инициативы.

«Я праз вас, праз медыя, хачу спаткання з кімсьці адказным, канкрэтныя адказы каб былі», — заявил Кондрусевич.

Он добавил, что Костел старается принимать меры, чтобы снизить риск заражения верующих. Например, в Вербное (Пальмовое) воскресенье многие службы проводились на улице, чтобы обеспечить социальное дистанцирование. Но священники все же в растерянности.

«Мы патрабуем сёння больш адказаў, аднак мы их не чуем. Дзякуй Богу, сёння ўжо інфармацыі больш з’явілася, гэта трохі супакойвае людзей. Аднак і больш захворванняў», — сказал митрополит.

При этом он отметил хорошую организацию санитарных мер и работу медиков. Кондрусевич поблагодарил докторов за их труд.

«Трэба падзякаваць лекарам за іх высілкі, і нават укленчыць можна перад імі за іх ахвярнасць! Ужо ёсць і смяротныя ахвяры нават сярод медперсаналу», — буквально со слезами на глазах сказал архиепископ, пишет reform.by.

Тадеуш Кондрусевич также рассказал, что Костёл одним из первых в Беларуси начал реагировать на ситуацию с коронавирусом. Еще 13 марта Конференция католических епископов Беларуси обратилась к священникам и верующим, с тех пор было еще два таких обращения, так как ситуация меняется, и Кондрусевич не исключает, что до Пасхи еще могут поступить новые распоряжения. Пока что он призвал людей, особенно из групп риска, по возможности избегать посещения храмов, в том числе на Пасху.

Сейчас, говорит архиепископ, в костелах принят ряд санитарных мер. Например, чаши со святой водой, которой верующие крестятся при входе в храм, теперь стоят пустыми. Рядом находится крест, к которому обычно прикладываются — священники попросили прихожан не прикасаться и не целовать его. В кабинках для исповеди на решете установлены пластиковые защитные экраны, которые дезинфицируются.

Кроме того, в костелах объявлено, что пропуск воскресной службы не является грехом, если прихожанин чувствует признаки заболевания. Также разрешено не приходить на службы пожилым, детям, медработникам и даже тем, кто просто боится заразиться. Им следует молиться дома, организованы онлайн-трансляции служб.

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