График планового отключения горячей воды в Витебске в 2020 году

С 4 мая филиал «Витебские тепловые сети» РУП «Витебскэнерго» приступит к проведению испытаний на повышенную температуру, тепловые и гидравлические потери тепловых сетей, выполнению ремонтных и профилактических работ на теплосетях областного центра. Цель предстоящих работ – подготовка к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. В связи с этим в Витебске начнется плановое отключение горячей воды.

В дни испытаний тепловых сетей не исключены повреждения трубопроводов, что может привести к большим утечкам сетевой воды. На это время просим убрать все материальные ценности из подвальных помещений.

При обнаружении повреждений в теплосетях просьба немедленно сообщать по тел. 67-04-41; 67-04-14; 67-06-47

С 7.00 04.05.2020 до 23.00 06.05.2020 будут проводиться испытания на повышенную температуру, тепловые и гидравлические потери тепловых сетей зоны котельной «Южная», в связи с этим будет отсутствовать горячее водоснабжение на следующих объектах:

— все объекты в районе улиц Воинов-Интернационалистов, Генерала Маргелова, Медицинской.

— объекты по адресу: ул. П.Бровки, 15, 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 15-6, 17-1, 17-2, 17-3, 17-4, 19-1, 19-2, 19-3, 19-4, 21-1, 21-2, 21-3, 23-1, 23-2, 25, 35 (онкодиспансер), 37, 39.

— объекты по адресу: ул. Чкалова, 21, 21-1, 21-2, 23, 23-1, 23-2, 23а (Д/С №14 и парикмахерская), 25, 25-1, 25-2, 25-3, 25-4, 25-5, 25-6, 25-7, 25а (Д/С №12)25г («Веста» №132), 27, 27-1, 27-3, 27б (Д/С №15) 28-1, 28-3, 28-4 (ДЦРР №2), 28-5, 29-1, 29-2, 30, 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 30-5,31 ( жилой дом и «Веста» №149), 32, 32-2, 32-4, 32-5, 32-6, 32-7 (Гимназия №8), 34 («Веста» №144),34а (школа искусств), 36, 36а (Д/С №101), 36-1, 36-2 (общежитие ДСК), 36-3, 37-2, 37-3, 38, 38-1, 38-2, 39, 39-1, 39-2, 39-3, (жилой дом и магазин), 40, 41, 41-1, 41-2, 41-3, 41-4, 43а (Объединение Охрана ), 43-1, 43-2, 43-3, 43-4, 44, 44-1, 47а (СШ №45), 47, 47-1, 47-2, 49-1, 49-2, 49-3, 50а («Веста»№142), 50-1, 50-2, 50-4, 51, 51-1, 51-2, 52, 52-1, 52-2, 52-3, 54-1, 56, 60, 60-1, 62, 62-1, 64, 64-1, 64а Д/С №112), 66, 66-1, 68 (Ветеринарный центр).

— объекты по адресу: проспект Победы, 15 (ТЦ «Мегацентр»), 15-4, 17, 17а, 19, 19а (Д/С №100), 20 (клиника ВГМУ), 21, 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, 23, 23а (Д/С №102), 23д («Веста»№114), 25а (ДЦРР №3), 25-2, 25-3, 27, 27-1, 27-2, 29, 29а (Гимназия №7), 29-2, 29-3, 29-4, 29-5, 31, 31-1, 31-2, 32 (Дом ребёнка), 33, 34 (Роддом №2), 35, 37, 37-1, 41, 41-1, 43, 43-1, 45, 45-1, 47, 49, 53, 55, 55-1, 55-2, 55-3, 55-4, 57, 57-1, 61-2, 59, 59-1, 59-2, 61, 61-1.

— объекты по адресу: проспект Строителей, 1а («Веста»№150), 1г (Белгазпромбанк), 3 (спортивно развлекательный комплекс), 3б (Первомайский РОВД), 3-1, 3-2, 5а (Д/С №106), 5-1, 5-2, 7, 7-1, 7-2, 7-3, 8 (СООО МТС), 11 (ТД «Омега»), 11а (торгово-офисный центр «Омега»), 15 («Евроопт»), 15в («Трио»), 23 (Дворец спорта).

— объекты по адресу: проспект Черняховского, 32, 32-1, 32-2, 32-3, 34, 34д, 34а (прокуратура Первомайского р-на), 34-1, 34-2, 34-3, 36, 36-1, 36-2, 38, 42 (жилой дом и магазин «Ганна»), 44,

— по ул. Новооршанская, 4 (медцентр).

Поэтапный график отключения горячей воды в Витебске

Витебская ТЭЦ с 11 по 25 мая

Котельная «Северная» с 4 по 18 июня

Котельная «Южная» I этап с 8 по 22 июня

Котельная «Южная» II этап с 17 по 31 августа

Мини-ТЭЦ «Восточная» с 27 июля по 10 августа

С 00.00 11.05.2020 г. до 00.00 25.05.2020 г. будет проводиться плановый ремонт тепловых сетей от Витебской ТЭЦ, в связи с этим будет отсутствовать горячее водоснабжение на следующих объектах:

— все объекты в районе улиц 39-й Армии, Академика Павлова, Белинского, Бебеля, Белобородова, Будённого, Бядули, Вострецова, Витебской, Герцена, Городокской, Горбачевского, М.Горького, Гончарной, Гоголя, Глинки, Гражданской, Добролюбова, Димитрова, Евстигнеева, Жореса, Замковой, Зеньковой, Золотогорской, Калинина, Космонавтов, Кирова, Комсомольской, 5-й Кооперативной, Красина, Кондратьева, Крылова, Ломоносова, Локомотивной, Леонова, по ул. Ленина 6, 8, 10, 12, 14, 16/22, 16/7, 17, 19, 20, 23, 24, 26/2, 26а, 28, 30/21, 32, 33а, 35, 36, 40, 44/2, 46/1, 48, 50/6, по ул. Ленинградской 2, 4, 15, 16, 17, 18, 27, 37, 39, по ул. Маяковского, К.Маркса, Мичурина, Мясникова, Набережных, Новый Быт, Некрасова, Октябрьской, Орджоникидзе, Пороховой, Покровской, Политехнической, Пушкина, Пролетарских, Прядильной, по ул.Правды 3, 4, 5, 6, 7а, 8, 18, 18 корп.1, 24, Репина, Революционной, Розы Люксембург, Социалистических, Сметанина, Советской Армии, Свердлова, по ул. Я.Купалы, 3, 5, 7, 9, 11/9, по ул. Суворова 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 9а, 10, 7/8, 12/1, 13, 15/12, 16, 18/10, 20, 22, 26, 28, 30, по ул. Советской 8, 10а, 18, по пер. Стахановскому, пер. Строительному, ул. Титова, Толстого, Ильинского, 4-й Индустриальной, Шагала, Широкой, Энгельса, пер. Энергетиков, ул. 4-й Чкалова, по пр-ту Черняховского 7, 9, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 20 к.3, 22, по пр-ту Фрунзе 11, 11а, 13, 13а/1, Ямской, пл. Победы, пл. Свободы, пос. Кировский.

С 00.00 04.06.2020 г. до 00.00 18.06.2020 г. будет проводиться плановый ремонт тепловых сетей от котельной «Северная» в районе улиц Гагарина, Керамзитовой, Серова, Скорины, Бабушкина, Осипенко, 7-ой Суражской, 3-ей Садовой, 24, 26, 30, 2-ой Садовой, 2, 4-ой Садовой, 1-ой и 2-ой Полярной, 1-го Совхозного переулка, проспекта Людникова, 2 (СШ №3), 4, 10.

С 00.00 08.06.2020 г. до 00.00 22.06.2020 г. будет проводиться ремонт тепловой магистрали от котельной «Южная» (1 этап). В связи с этим будет отсутствовать горячее водоснабжение в жилых домах:

— по Московскому пр-ту 7; 8; 8а; 9а; 9б; 9 корп. 1, 9 корп.2; 10; 11 корп. 1, 11 корп. 2, 11 корп. 3, 11 корп. 4, 11 корп. 5; 12; 13 корп. 1, 13 корп. 2, 13 корп. 3, 13 корп. 4, 13 корп. 5, 13 корп. 6 (Д/С №78); 14; 15; 15а; 16; 17/1; 18; 19 корп. 1, 19 корп. 2; 19/2 корп. 1; 20; 20а; 20б; 21а; 21 корп. 2, 21 корп. 3, 21 корп. 4; 22; 22а (баня); 23; 24; 25; 26; 26 корп. 1; 27; 27 корп. 1, 27 корп. 2; 28; 28а (СШ №11); 30; 31а; 32; 32а; 33 (университет); 34; 35; 35а (Д/С №96); 36; 36корп.1; 37; 38; 39; 39 корп. 1, 39 корп. 3; 40; 41; 41а (гимназия №9); 42; 43; 43а (поликлиника); 43корп. 1; 44; 45; 45а (СШ №38); 45б; 45 корп. 1, 45 корп. 2; 46; 47; 47 корп. 1, 47 корп. 2; 48; 49; 49а; 50; 51а; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 57б; 59; 59а; 59б; 58; 60 («Евроопт»); 62; 62 корп. 1; 64; 64а; 66; 86 (магазин «Санта»);

— по ул. Терешковой 1(«МакДонольдс»), 1а (магазин «М-база»), 3 («Витоблгаз»), 3а (ОАО «Витрембыт»);

— все объекты микрорайонов «Билево»;

— по ул. Смоленская 4 корп. 1, 4 корп. 2, 4 корп. 3, 4 корп. 4, 4 корп. 5, 4 корп. 6;

— по пр-ту Строителей 8 корп. 1, 18а (Д/С №85); 18 корп. 1, 18 корп. 2, 18 корп. 3, 18 корп. 4; 20 корп. 1, 20 корп. 2, 20 корп. 3; 22 корп. 1, 22 корп. 2, 22 корп. 3, 22 корп. 4, 22 корп. 5, 22 корп. 6, 22 корп. 7; 24 корп. 1, 24 корп. 2, 24 корп. 3, 24 корп. 4, 24 корп. 5, 24 корп. 5а; 26/13;

— по ул. П.Бровки 1а (Д/С №93); 1 корп. 1; 3а; 3 корп. 1, 3 корп. 2; 5а; 5б (Д/С №2); 5 корп. 1; 7 корп. 1, 7 корп. 2, 7 корп. 3, 7 корп. 4 (СШ №12), 7 корп. 5; 9 корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 3; 11а (Д/С №88); 11 корп. 1, 11 корп. 2, 11 корп. 3; 13а; 16а; 16; 18; 20а; 20; 22; 23а (СШ №42); 32; 32а; все объекты ОАО «Витязь»;

— по пр-ту Победы 1; 2; 3; 4а (Д/С №95); 4; 6; 6 корп. 1, 6 корп. 2; 8; 8а; 10; 12;

— по ул. Чкалова 1; 1/17; 2; 3; 4 корп. 2; 5; 6; 7; 9 корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 3, 9 корп. 4, 9 корп. 5, 9 корп. 6, 9 корп. 7, 9 корп. 8, 9 корп. 9; 11а; 11 корп. 1, 11 корп. 1а, 11 корп. 2, 11 корп. 3, 11 корп. 3а (Д/С №16), 11 корп. 4, 11 корп. 7, 11 корп. 8, 11 корп. 9; 13; 14а (Д/С №18); 14в (детская поликлиника); 15; 17; 17 корп.1; 17/2; 19 корп. 1, 19 корп. 2, 19 корп. 3, 19 корп. 4;

— по Старобабинеческому тракту 2; 4;

— по ул. 2-я Продольная 3;

— по ул. Ленина 1/8; 1а; 3; 3а; 3б; 5а; 5/1; 11в; 15/9;

— по ул. Офицерская 2;

— по ул. Черняховского 1; 3; 4; 5; 6; 6 корп. 1, 6 корп. 2, 6 корп. 3, 6 корп. 4, 6 корп. 5, 6 корп. 6; 7; 8; 8а; 10; 12;

— по ул. Жесткова 7; 8/1; 10а; 11; 11а; 12; 13; 14; 14а; 15; 16; 16а; 17; 18; 18а, 19; 20; 21; 21а; 22; 23; 24; 25;

— по ул. Шрадера 1; 3; 3 корп. 1; 6; 7; 8; 10; 12; 14;

— по ул. Шубина 2; 3; 4; 5/13;

— по ул. Хмельницкого 9; 9а; 11/6; 12; 20; 24; 27а; 29 (Д/С №36); 30; 31;

— по ул. 3-я Коллективная, 6;

С 00.00 27.07.2020 г. до 00.00 10.08.2020 г. будет проводиться ремонт тепловых сетей от мини-ТЭЦ «Восточная», в связи с этим будет отсутствовать горячее водоснабжение в жилых домах и иных объектах, расположенных по адресам:

— по ул. Ленина 52/13, 52а, 52б, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 58, 59/11, 60, 61, 62/19, 64, 65, 66, 65а, 67/21, 68, 70, 71, 72, 73/2, 74, 75, 76;

— по ул. Суворова 17/21, 19, 21, 23, 25/15, 29, 33, 34/23, 36, 37, 38, 40, 41, 42/13, 44 (учебный корпус ВГУ), 46 (пекарня), 48/8;

— по ул. Советская, 1, 2, 2а, 5/2, 7 7а, 9, 15, 17, 19, 23а (колледж), 25;

— по ул. Баумана 7, 20;

— по ул. Котовского 15, 17, 21, 23;

— по ул. 5-я Фрунзе 2, 6, 14;

— по ул. 2-я Фрунзе 4

— все объекты по ул. Правды кроме зданий № 13/7, 14/5, 18 и 24;

— по пр-ту Людникова 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17;

— по пр-ту Московскому 66/1, 68, 70, все объекты технологического университета, 74 корп. 1, 74 корп. 2, 74 корп. 3, 74 корп. 4, 74 корп. 5, 74 корп. 6; 74а, 76, 78, 80, 82, 84, 80а (Д/С №89);

— по пр-ту Фрунзе (кроме 11, 11а, 13, 13а/1) ул. Смоленской (кроме ж.д. № 4 корп. 1, 4 корп. 2, 4 корп. 3, 4 корп. 4, 4 корп. 5, 4 корп. 6), ул. Терешковой (кроме №1 «МакДональдс», 1а «М-база», 3 «Витоблгаз», 3а ОАО «Витрембыт»),

— ул. Краснофлотской, ул. Поперечной, ул. Луговой, ул. Берестеня, ул. Лазо, ул. Народной, ул. Мира, ул. Чапаева, ул. 26-го Июня, ул. Доватора, ул. Урицкого, ул. Депутатской, ул. Путна, 2-й Садовой, 6, 8, 10/3, 9, 11, 13, 13а, 15, 3-й Садовой, 10, ул. Коммунистической, ул. Чехова, ул. Кутузова, пр-ту Куйбышева, ул. Грибоедова, ул. Горовца,

— ул. 6-я Клиническая 44;

— переулок Клинический 3, 5;

— переулок Авиационный 2;

— промышленные объекты по проезду С.Панковой;

— в посёлке Тулово по ул. Центральной, ул. Новосёлов, ул. Молодёжной, ул. Юбилейной, переулку Садовому.

С 00.00 17.08.2020 г. до 00.00 31.08.2020 г. будет проводиться ремонт тепловых сетей от котельной «Южная» (II этап). В связи с этим будет отсутствовать горячее водоснабжение на следующих объектах:

— по Московскому пр-ту 29; 31;

— все объекты по ул. В.Интернационалистов;

— все объекты по ул. Медицинской;

— ул. ген. Маргелова 1;

— по пр-ту Строителей 1; 1а; 2; 3 корп. 1, 3 корп. 2, 3 корп. 3; 3б; 4; 5 корп. 1, 5 корп.2; 5а (Д/С №106); 6; 7; 7 корп. 1, 7 корп. 2, 7 корп. 3; 8, 8 корп. 3; 8 корп. 2; 10; 11; 11а; 12; 12 корп. 1; 15; 23 («Ледовый дворец»);

— клиника ВГМУ;

— гостиница «Лучёса»;

— по ул. П.Бровки 15; 15 корп. 1, 15 корп. 2, 15 корп. 3, 15 корп. 4, 15 корп. 6; 17 корп. 1, 17 корп. 2, 17 корп. 3, 17 корп. 4; 19 корп. 1, 19 корп. 2, 19 корп. 3, 19 корп. 4; 21 корп. 1, 21 корп. 2, 21 корп. 3; 23 корп. 1, 23 корп. 2; 25; 39; 37;

— объекты онкологического диспансера, нефрологического корпуса, областной больницы, дома ребёнка, роддома №2, РайСЭС;

— по пр-ту Победы 3а (Д/С №52); 3 корп. 1, 3 корп. 2, 3 корп. 3, 3 корп. 3б; 5; 5 корп. 1, 2; 7; 7 корп. 1; 15 корп. 1, 15 корп. 4; 17; 17а; 19; 19а (Д/С №1.00); 21; 21 корп. 1, 21 корп. 2, 21 корп. 3, 21 корп. 4, 21 корп. 5; 23; 23а (Д/С №102); 23д; 25 корп. 2, 25 корп. 3; 25а (Д/С № 103); 27; 27 корп. 1, 27 корп. 2; 29; 29 корп. 2, 29 корп. 3, 29 корп. 4, 29 корп. 5; 29а (СШ №39); 31; 31 корп. 1, 31 корп. 2; 33; 35; 37; 37 корп. 1; 41; 41 корп. 1; 43; 43 корп. 1; 45; 45 корп. 1; 47; 49; 53; 55; 55 корп. 1, 55 корп. 2, 55 корп. 3, 55 корп. 4; 57; 57 корп. 1; 59; 59 корп. 1, 59 корп. 2, 59 корп. 3; 61; 61 корп. 1, 61 корп. 2;

— по ул. Чкалова 8; 9 корп. 10 (Д/С №65); 10; 11 корп. 10, 11 корп. 11, 11 корп. 12, 11 корп. 13, 11 корп. 14 (Д/С №84); 12; 14; 14 корп. 1, 14 корп. 2; 16; 16 корп. 2; 18; 18 корп. 1, 18 корп. 2, 18 корп. 3; 19а (СШ №32); 21; 21 корп. 1, 21 корп. 2; 22 (СШ №25); 23, 23 корп. 1, 23 корп. 2, 23 корп. 2а (Д/С №14); 25; 25г; 25а (Д/С №12); 24 корп. 1, 24 корп. 2, 24 корп. 3, 24 корп. 4, 24 корп. 5, 24 корп. 6, 24 корп. 7; 25 корп. 1, 25 корп. 1а, 25 корп. 2, 25 корп. 2а, 25 корп. 3, 25 корп. 4, 25 корп. 5, 25 корп. 6, 25 корп. 6а, 25 корп. 7; 27 корп. 1, 27 корп.3; 27; 27б (Д/С № 15); 28 корп. 1, 28 корп. 2, 28 корп. 3, 28 корп. 4 (Д/С №97), 28 корп. 5; 29; 29 корп. 1, 29 корп. 2; 30; 30 корп. 1, 30 корп. 2, 30 корп. 3, 30 корп. 4, 30 корп. 5; 31; 32; 32 корп. 1, 32 корп. 2, 32 корп. 2а, 32 корп. 3, 32 корп. 4, 32 корп. 5, 32 корп. 6, 32 корп. 7 (гимназия №8); 34; 36; 36 корп. 1, 36 корп. 2, 36 корп. 3; 36а (Д/С № 101); 37 корп. 1, 37 корп. 2, 37корп. 3; 38; 38 корп. 1, 38 корп. 2; 39; 39 корп. 1, 39корп. 2, 39 корп. 3; 40; 41; 41 корп. 1, 41 корп. 2, 41 корп. 3, 41 корп. 4; 44; 43 корп. 1, 43 корп. 2, 43 корп. 3, 43 корп. 4; 43а; 44 корп. 1; 47; 47 корп. 1, 47 корп. 2; 47а (СШ № 45); 48; 49 корп. 1, 49 корп. 2, 49 корп. 3; 50а; 50 корп. 1, 50 корп. 2, 50 корп. 4; 51; 51 корп. 2; 52; 52 корп. 1, 52 корп. 2, 52 корп. 3; 54 корп. 1; 56; 56 корп. 4; 60; 60 корп. 1; 62; 62 корп. 1; 64; 64 корп. 1; 64а (Д/С № 112); 66; 66 корп. 1;

— по ул. Черняховского, 14 корп. 5 (СШ №33); 18а (Д/С №6); 20 корп. 4, 20 корп. 5, 20 корп. 6, 20 корп. 7; 22 корп. 2, 22 корп. 3, 22 корп. 4, 22 корп. 5, 22 корп. 6, 22 корп. 7; 23; 24; 24 корп. 2; 25; 25а (гостиница «Ветразь»); 26; 26 корп. 1, 26 корп. 2, 26 корп. 3, 26 корп. 4, 26 корп. 5; 27; 27а; 27 корп. 1; 29; 31 корп. 5; 32; 31 корп. 2 блок: А, Б, В, Г; 32 корп. 1, 32 корп. 2, 32 корп. 3; 33; 34а; 34/13; 34; 34в; 34 корп. 1; 34 корп. 2, 34 корп. 3, 34 корп. 4; 35 корп. 1; 36; 36 корп. 1, 36 корп. 2; 38; 42; 44.

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