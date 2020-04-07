График планового отключения горячей воды в Полоцке в 2020 году

С 13 мая филиал «Полоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго» приступит к выполнению ремонтных и профилактических работ на теплосетях районного центра. Цель предстоящих работ – подготовка к новому осенне-зимнему периоду. В связи с этим в Полоцке начнется плановое отключение горячей воды.

При обнаружении повреждений в теплосетях просьба немедленно сообщать по тел. (80214) 41-48-52; (80214) 41-48-21.

С 8.00 13.05.2020г до 8.00 27.05.2020 г. будет проводиться плановый ремонт тепловых сетей. В связи с этим будет отсутствовать горячее водоснабжение на следующих объектах:

— в районе всех улиц от РК «Ксты», ул. Мариненко, ул. П. Бровки, ул. 6-й Гв. Армии, ул. Короленко, переулок Короленко, ул. Крыничная, ул. Тургенева, ул. Клещёва, переулок Селянский, ул.23-х Гвардейцев, ул. Строительная, ул. Тябута, ул. Красина, ул. Урицкого, ул. Юбилейная, переулок Юбилейный , ул. Красноармейская, проезд Краснознамённый, ул. Котовского, ул. Депутатская, ул. Дзержинского, ул. Кульнёва, ул. Туснолобовой-Марченко, ул. Чернышевского, ул. Орджоникидзе, (р-н «Кульнева»), посёлок «Бельчица» — ул. Центральная.

С 8.00 10.06.2020 до 8.00 24.06.2020 г. будет проводиться плановый ремонт тепловых сетей. В связи с этим будет отсутствовать горячее водоснабжение на следующих объектах:

— все объекты по ул. Я. Купалы, ул. Кондратенко, ул. Фурманова, р-н Лесного техникума (ул. Е. Полоцкой ), р-н «Молокозавода», ул. Шмидта, переулок Шмидта, ул. Пролетарская, ул. Фрунзе, ул. Комарова, ул. Космонавтов, переулок Космонавтов, ул. Школьная, ул. Северная, микрорайон «Аэропорт-1», «Аэропорт-2», «Аэропорт-3», «Аэропорт-4», «Аэропорт-6», ул. Зыгина, ул. Шенягина, ул. М.Богдановича, ул. Хруцкого, ул. П.Машерова, проспект зодчего Иоана, проспект Мира, р-н больницы РК «Ксты».

С 8.00 15.07.2020 г. до 8.00 27.07.2020 г. будет проводиться плановый ремонт тепловых сетей. В связи с этим будет отсутствовать горячее водоснабжение на следующих объектах:

— все объекты по ул. Е. Полоцкой (р-н педколледжа, СШ №9), проезд Ленинградский, ул. Спортивная, ул. Заслонова (р-н вагонного депо); ул. Юбилейная, ул. Гагарина, ул. Вокзальная, проезд Октябрьский, ул. Пушкина, ул. Свердлова, ул. Гоголя, ул. Октябрьская, ул. Коммунистическая, ул. Ф. Скорины, проспект Ф. Скорины, ул. Н. Покровская, ул. Успенская, ул. Гагарина, ул. Ленина, проезд Замковый, ул. Замковая, ул. Стрелецкая, ул. Ленина, ул. Войкова, ул. Толстого, ул. Республиканская.

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