Больницы Витебска переполнены пациентами с пневмонией

Витебск переполнен тревожными слухами о тяжелой обстановке в городе. Витебляне разделились на два лагеря: тех, кто верит в то, что эпидемиологическая ситуация в городе крайне тяжелая, и тех, кто отрицает это.

Журналистам удалось поговорить с медработниками одной из городских больниц. Удалось прояснить ситуацию, насколько слухи соответствуют действительности, сообщает Sputnik.

Такая странная пневмония

«Люди недооценивают проблему. Читая комментарии в соцсетях, я понимаю, что горожане не совсем понимают, с чем мы столкнулись. А проблема есть и очень серьезная!» – рассказала Sputnik медработник одной из больниц Ирина (имя изменено по ее просьбе).

Собеседница отметила, что практически все больницы сейчас переполнены пациентами с пневмонией. Больных помещают в различные отделения учреждений здравоохранения: неврологию, гастроэнтерологию, кардиологию и другие. Причем лечат пациентов не пульмонологи, а врачи различных специализаций. Лечат сильными антибиотиками и поддерживающей терапией.

«По сути, врачи не являются специалистами в области респираторных заболеваний, им тяжело справляться с ситуациями, которые выходят за рамки методичек, но персонала катастрофически не хватает, как и мест в больницах», – подчеркнула медработник.

Ирина подтвердила слухи о том, что больных распределяют по степени тяжести. Самых «легких» больных направляют в Железнодорожную больницу, а наиболее «тяжелых» – в Витебскую городскую клиническую больницу №1. Причем в последней места остались лишь в отделении неврологии. По ее словам, больных пневмонией уже начали «закладывать» в санаторий «Железняк», который относится к Витебскому областному кардиологическому центру.

«В одной из больниц города главный врач хотел ввести карантин, чтобы не принимать пациентов, поскольку палаты переполнены, но пока ему этого сделать не дали», – сообщила женщина.

По ее словам, в отделение, подготовленное для больных пневмонией в Больнице скорой медицинской помощи, которое еще недавно пустовало, за одни сутки завезли более 100 пациентов, 28 из которых отправили в реанимацию.

Слухи о высокой смертности среди пациентов медработник не смогла опровергнуть либо подтвердить, но отметила, что за сутки в одной из больниц города от пневмонии скончалось три человека.

Пневмония пневмонии рознь

«Сомневаюсь, что все это не связано с коронавирусом», – подчеркнула собеседница.

Она рассказала, что в истории болезней пациентов с пневмонией сейчас вкладывают «Чек-листы первичной сортировки пациента с COVID-19», которые у большинства заболевших заполнены, как под копирку.

«Причем самих результатов анализа на наличие коронавируса в историях болезней нет. Анализы берутся, а результаты не приходят», – добавила собеседница.

Многие из коллег Ирины сейчас лежат в больницах с пневмонией различной степени тяжести. У некоторых из них пневмония развилась буквально за сутки. Женщина не исключает, что большой процент заболеваний среди медиков связан с тем, что у них нет нормальных средств защиты.

«Моя коллега рассказывала, что в ее больнице старшая медсестра одного из отделений собственноручно шила маски, а потом и сама заболела двусторонней пневмонией. Медиков сейчас очень не хватает», – отметила Ирина.

Она подчеркнула, что дополнительная неделя каникул и самоизоляция не особенно помогут в борьбе с инфекцией, но они помогут немного уменьшить наплыв заболевших, выписать выздоровевших и подготовить места для новых пациентов.

В конце разговора Ирина напомнила, что, если люди хотят минимизировать опасность заражения, они должны соблюдать те меры, о которых сейчас говорят: носить респиратор, если его нет, хотя бы маску, хорошо мыть руки и как можно реже посещать общественные места. И, самое главное, отнестись крайне серьезно к болезни, с которой сейчас столкнулось общество.

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