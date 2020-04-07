Лукашенко отправит правительство в отставку, если в аптеках не появятся маски

Президент Беларуси поручил премьер-министру и всей вертикали власти срочно решить проблему с обеспечением медиков и населения средствами индивидуальной защиты. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании сегодня в Минске. Он установил крайний срок — понедельник.

«Говорить, что у нас сегодня где-то дефицит этого, недопустимо. Поэтому, если есть эти проблемы, вертикаль власти во главе с премьер-министром должны ее к понедельнику снять», — сказал глава государства, передает БелТА.

О том, что члены правительства предупреждены, сказал президент сообщил.

«Я премьер-министра и правительство предупредил: если только к концу недели ответственные люди мне доложат, что чего-то не хватает в аптеках, магазинах или больницах, особенно для защиты врачей, — правительства не будет. Будут работать другие», — заявил Александр Лукашенко.

Он возмутился отсутствием масок. По его словам, люди вынуждены закрываться шарфами.

«Это безобразие, что мы чего-то не можем сделать. Маску эту несчастную не можем сшить для населения. Они же идут шарфами закрываются (правильно делают), но неужели мы маску не можем сшить?» — посетовал Александр Лукашенко.

Ранее президент уже поручал за неделю наладить производство респираторов третьего класса защиты.

О том, что медицинские маски абсолютно не защищают от вирусов, говорил на днях доктор Комаровский, который в целом одобряет методы белорусского Минздрава по защите населения и уважает Лукашенко за смелое политическое решение. «Несчастные» маски белорусского производства, которые делаются «на коленке», совершенно не способны защитить от вирусов. Минздрав неоднократно сообщал, что маски нужны пациентам с вирусом, чтобы уменьшить риск заражения окружающих, в том числе врачей. Врачам же нужны профессиональные респираторы с серьезной защитой, которых в стране по-прежнему не хватает.

Напомним, в прошлое воскресенье заместитель премьер-министра Игорь Петришенко в эфире телевидения заявил, что в Беларуси производится 450-500 тыс масок в сутки и объем выпуска доведут до 2 млн штук в день до конца этой недели.

Министерство антимонопольного регулирования своим постановлением уже ввело регулирование цен на средства защиты органов дыхания с целью недопущения роста цен.

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