Из закрытого гаража в Витебске работники МЧС спасли мужчину

6 апреля в 16-38 в центр оперативного управления Витебского городского отдела по ЧС поступило сообщение о возможном наличии в закрытом изнутри гараже человека при работающем двигателе автомобиля в гаражном кооперативе «Лада» в городе Витебске.

К месту сообщения были незамедлительно направлены подразделения МЧС. По прибытии к месту вызова было установлено, что в закрытом изнутри гараже работает двигатель автомобиля, со слов очевидцев внутри находился человек, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Работники МЧС проникли внутрь гаража, в автомобиле находился мужчина, спасатели вынесли его в безопасное место и передали бригаде скорой медицинской помощи, после осмотра спасенный с предварительным диагнозом отравление угарным газом был, госпитализировали в учреждение здравоохранения.

Напомним, это второй подобный случай в Витебской области с начала года. 14 февраля аналогичный случай произошел в Орше. Неравнодушные люди, спасатели и медики также смогли сохранить жизнь человеку.

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