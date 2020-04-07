БПС-Сбербанк подтвердил смерть сотрудника. 11 работников в больнице, головной офис перешел на удаленку

«После того как тест одного из сотрудников центрального аппарата показал положительный результат на коронавирус, двенадцать сотрудников отправлены на больничное лечение», — сообщают в БПС-Сбербанке.

В банке подтвердили смерть один из работников головного офиса. 80% его сотрудников перешли на удаленную работу, в том числе топ-менеджеры.



«Коронавирус был обнаружен у сотрудника головного офиса, который не контактировал с клиентами, но общался с коллегами», — прокомментировала Марина Осиповская, руководитель штаба по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией.

В банке сообщают, что на данный момент 11 сотрудников центрального аппарата банка проходят лечение в учреждениях здравоохранения.

«К глубокому сожалению всей команды, один из сотрудников ушел из жизни. У него было воспаление легких. Банк окажет всевозможную поддержку его семье», — сообщила Марина Осиповская.

Двое из 11 сотрудников банка, которые находятся под медицинским наблюдением, уже идут на поправку, уточнили в БПС-Сбербанке, сообщает TUT.by

В банке рассказали, что 18 марта одного из сотрудников поместили под медицинское наблюдение, но информацию о положительном тесте на коронавирус в БПС-Сбербанк поступила 27 марта.

Напомним, в Минске в минувшие выходные умер 51-летний водитель БПС-Сбербанка. Родственники сообщают, что у него был положительный тест на COVID-19.

— Эдуард умер утром в субботу, в 6 утра. В воскресенье его кремировали, — рассказала мать умершего Жанна Владимировна. — Ему делали тест (на COVID-19. — Прим. ред.) и сказали, что он положительный. Сейчас в инфекционной больнице лежат его жена и ее сын от предыдущего брака, у них тоже положительный тест.

Информацию о положительных тестах «Нашай нiве» также подтвердила гражданская супруга умершего мужчины. По ее словам, в свидетельстве о смерти указано, что мужчина умер от сердечно-легочной недостаточности, вирусной пневмонии и коронавирусной инфекции COVID-19.

Сотрудники, входящие в контактную группу, были изолированы и находились под надзором, уточняют в банке.

«Тем не менее банком принято решение о переводе сотрудников бэк-офиса (прежде всего головного офиса) на дистанционную работу. Так, в удаленном режиме будет работать более 80% сотрудников из административного здания, где выявлен факт заражения. Такой формат работы не повлияет на эффективность бизнес-процессов», — рассказывают в БПС-Сбербанке.

В головном офисе сейчас работают те работники, которые не могут удаленно выполнять работу.

В банке уточняют, что здесь действует программа по профилактике инфекций.

«Она включает отказ от любых деловых поездок, передвижения вне офисов сведены к минимуму, а совещания и встречи проводятся в формате видеоконференций. В помещениях ежедневно проводится уборка с использованием дезинфицирующих средств. Специальным средством обрабатываются поверхности: перила, поручни, кнопки лифтов, дверные и оконные ручки. Для всех доступны диспенсеры с антисептиком», — отмечают в банке.

По нашей информации, от командировок за границу банк отказался еще в марте.

Как рассказали в БПС-СБербанке, в банке 13 марта создали оперативный штаб по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией. Это сделали в том числе для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, а также упростить закупку и распределение защитных средств.



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