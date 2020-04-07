Предприниматели ждут перемен. Витебские бизнесмены рассказали об убытках из-за пандемии коронавируса

Представители малого и среднего бизнеса уже отмечают падение спроса на товары и услуги, снижение выручки на фоне пандемии COVID-19. Что их ждет в таких условиях? Неужели банкротства не избежать? Какие нужно принять меры, чтобы не потерять работу? На эти и другие вопросы попыталась найти ответы корреспондент «ВВ».

Выбор пути

Мы узнали у руководителей организаций и предприятий, что они делают, чтобы сохранить бизнес.

— Для меня ситуация, связанная с распространением COVID-19, стала катастрофической, — рассказала директор ЧУП «Восьмое небо» Татьяна Барковская. — Предприятие оказывает услуги по оформлению свадеб и других праздников. В нынешних условиях спрос на это, конечно же, отсутствует. Пока на три месяца приостанавливаю финансово-хозяйственную деятельность. Но от этого не легче. Придется все равно оплачивать аренду помещения и коммунальные услуги.

— Спад на наши услуги начался больше месяца назад, — отметил соучредитель ООО «Парк развлечений», руководитель cети «Z-PARK» Александр Ковалёв. — Со второго апреля закрыл посещение парков в Витебске и Орше. Но нельзя падать духом, какой бы сложной ни была обстановка. Мы переходим на новую форму работы — будем онлайн проводить занятия, мастер-классы для детей и их родителей, поздравления с днем рождения, записывать индивидуальные видеопослания. Уже сейчас производим видеозвонки: наши сотрудники надевают костюмы и поздравляют ребенка через средства связи. Спрос на подобные услуги в областном центре пока небольшой, но в перспективе это направление может иметь более широкое распространение. Очень надеюсь, что период, связанный с вирусом, в скором времени закончится.

Оценка ситуации

— Острейшей проблемой для всех секторов экономики в настоящее время является неопределенность в ближайшей перспективе, приводящая к невозможности планирования деятельности, — отметил исполнительный директор Ассоциации нанимателей и предпринимателей Витебской области Владимир Лукьянов.

В промышленном секторе уже начали проявляться негативные тенденции, ведущие не только к сокращению объемов производства, но и к его потенциальной остановке.

Наблюдается резкий рост цен на закупаемые сырье и комплектующие, возникают проблемы в транспортно-логистической сфере, связанные как с мерами санитарного контроля, так и с закрытием границ отдельными странами.

Не в лучшем положении могут оказаться организации, работающие в секторе B2B и имеющие собственную розничную торговлю.

В легкой промышленности внешнеторговые партнеры, в первую очередь из Российской Федерации, начинают отказываться от ранее размещенных заказов. Торговые организации также приостанавливают как закупки произведенной продукции, так и платежи в адрес поставщиков.

Наиболее сложная ситуация сложилась в туристической отрасли и связанных с ней сфере пассажирских автобусных перевозок, гостиничном бизнесе. В основной массе наемные сотрудники отправлены в отпуска.

Появились проблемы у организаций, имеющих банковские кредиты. Есть примеры, когда финансовые учреждения не готовы предоставлять временные отсрочки. Также встал вопрос: как оплачивать арендные и коммунальные платежи без выручки.

В торговых центрах падает покупательский трафик. Эта общая тенденция распространяется на всех – и организации, и индивидуальных предпринимателей. Последние столкнулись с проблемой пополнения товарных запасов, приобретение которых традиционно осуществлялось самостоятельно минимальными партиями в основном на оптово-розничных рынках в Российской Федерации.

В сфере оказания бытовых услуг населению также уменьшаются объемы оказания услуг и число клиентов. Падает выручка у объектов общественного питания. В развлекательных центрах сокращается количество посетителей. С учетом того, что вся отрасль в целом закредитована (развлекательные центры открываются с минимальным участием собственных средств в размере не более 30%), кредиты и арендная плата составляют около 50% оборота, дальнейшая приостановка деятельности поставит их на грань закрытия.

Владельцы торгово-офисных площадей заняли выжидательную позицию в вопросах пересмотра стоимости арендной платы, однако отдельные уже задумываются над увеличением с апреля текущего года.

Есть выход?

— В складывающейся ситуации считаем необходимым срочно создать на уровне республики рабочую группу с участием представителей органов управления, бизнес-ассоциаций (союзов), экспертно-аналитического и научно-академического сообщества для выработки комплекса мер для поддержки бизнеса, — сказал Владимир Лукьянов.

Как отметили в инспекции по налогам и сборам Витебской области, в настоящее время на уровне правительства прорабатываются условия по оказанию помощи малому и среднему бизнесу.

Значительную роль в формировании бюджета области играют субъекты малого и среднего предпринимательства. В регионе зарегистрировано 8549 организаций и 22 936 индивидуальных предпринимателей. Количество последних за прошлый год увеличилось на 5%. Поступления в бюджет от этих плательщиков к 2019-му возросли в действующих ценах на 4,2 млн рублей и составили 73,1 млн рублей.

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