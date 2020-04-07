В Новополоцке на стоянке возле дома одновременно горели три автомобиля

Днем 1 апреля в Новополоцке в одном из дворов на улице Якуба Коласа одновременно горели три автомобиля. Об этом сообщили в УМЧС по Витебской области.

Огнем были охвачены «Волга» 2006 года выпуска, «Рено-Логан» и «Ауди-А6» 2009 года выпуска. Спасатели ликвидировали пожар был в течение пяти минут. Несмотря на это все транспортные средства получили повреждения.

По данному факту пожара проводится проверка, причина пожара устанавливается, сообщили в МЧС. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

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