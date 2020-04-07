BBC сообщило, что премьер-министра Великобритании перевели в реанимацию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переведен в реанимацию, сообщает BBC. Ранее у премьера обнаружили коронавирус, 5 апреля он был госпитализирован в больницу Святого Фомы в Лондоне.

«Сегодня вечером состояние премьер-министра ухудшилось, и по рекомендации его врачей он был переведен в отделение интенсивной терапии (реанимацию). Премьер-министр попросил министра иностранных дел Доминика Рааба замещать его там, где это будет необходимо», — сказано в распространенном канцелярией главы правительства заявлении.

Как позже уточнило агентство Reuters со ссылкой на офис Джонсона, политик находится в сознании и уже получил кислород. Сообщается, что на аппарат искусственной вентиляции легких его пока не переводили.

55-летний Борис Джонсон сообщил о положительном тесте на коронавирус 10 дней назад. Кроме того, инфицированной оказалась и его беременная невеста Кэрри Симондс.

Премьер находился на самоизоляции и работал удаленно в своей резиденции на Даунинг-стрит.

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