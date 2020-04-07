МАРТ ввел регулирование цен на маски и антисептики

Министерство антимонопольного регулирования и торговли ввело государственное регулирование цен на медицинские маски и дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства. Соответствующее постановление МАРТ от 6 апреля 2020 года №27 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БелТА.

Предельный норматив рентабельности для определения суммы прибыли, которая включается в отпускные цены производителей, установлен в размере 10%.

При этом предельная максимальная надбавка импортера на маски и дезинфицирующие средства определена в размере 10%. Предельную максимальную торговую надбавку (с учетом оптовой надбавки) к отпускной цене производителя (импортера) на эти товары установили в размере 15%.

Установлено, что цены на маски и дезинфицирующие средства формируются с учетом конъюнктуры рынка, но не выше ограничений, предусмотренных документом.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение 90 дней.

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