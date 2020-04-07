Фотофакт: транспортировка пациента в диагностический центр в Витебске

В Витебске пациентов из областной клинической инфекционной больницы возят для томографии в диагностический центр в изолирующих капсулах. Больные находятся в центре около десяти минут, затем их увозят обратно. Пациентов сопровождают медики в защитных костюмах, очках и респираторах, сообщает БелТА.
Напомним, 4 апреля в Витебске активно возили пациентов между инфекционной больницей и диагностическим центром, причем они перемещались без изолирующих капсул.
Фотофакт: в Витебске пациентов из инфекционной больницы возят в диагностический центр без изолирующих капсул
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