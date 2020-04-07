Больнице в Глубоком необходимы кислородные концентраторы, средства защиты многое другое. Ведется сбор средств

Глубокская центральная районная больница начала сбор средств для приобретения кислородных концентраторов, средств защиты для медиков и других устройств и расходных материалов. Нужно собрать не менее 54 840 белорусских рублей.
В связи с нынешней пандемией коронавируса covid-19 в Беларуси администрация больницы обращается ко всем неравнодушным за помощью в приобретении следующих видов оборудования и материалов:
1. Кислородные концентраторы — 2 шт
2. Защитные маски — 5000 штук
3. Респираторы ffd 3 — 100 штук
4. Бахилы высокие — 5000 штук
5. Нарукавники — 5000 штук
6. Пульсоксиметр — 3 штуки
7. Бесконтактный термометр — 3 штуки
8. Экраны защитные — 100 штук
9. Дезинфицирующий раствор — 20 л
10. Костюмы защитные — 300 штук
Часть из необходимого есть, но в случае массового поступления пациентов этого будет не достаточно.
«Если у вас есть выходы на производителей или поставщиков, которые смогут предоставить что-то из перечисленного по адекватным ценам в ближайшее время, будет очень здорово. Также любой желающий может самостоятельно изготовить многоразовые маски и передать их в больницу», — обращается к читателям районная газета «Веснік глыбоччыны».
Информация о ходе сбора будет размещаться в социальной сети ВКонтакте в группе «Молодежь Глубоччины».
«Медики сейчас на передовой и им нужна наша поддержка. От нас сейчас нужно лишь скинуться рублём, сидеть дома и дать им сделать свою работу. Только вместе мы сможем победить это зло!» — говорится в сообщении издания.
Расчетный счет: BY15AKBB36323150083062300000 в ЦБУ 208 филиала 216 ОАО АСБ Беларусбанк г. Полоцк БИК AKBBBY21216, УНП 300022340
Получатель: УЗ «Глубокская ЦРБ»
Деньги также можно перевести на банковскую карту.
Контактные телефоны:
+375295937440 (Татьяна)
+375 33 6454214 (Евгения)
+375 29 2123739 Гайкович Анна Иосифовна (Главная медицинская сестра УЗ «Глубокская ЦРБ»)
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1 Комментарий
Так ведь, в Беларуси нет проблем по пандемии и Минздрав всем обеспечен под завязку….. Некоторые медработники,- паникуют и дают комментарии, но это «враги народа»… И есть ли у этого народа, средства на помощь ? Многие сами живут за чертой бедности, а богатеям на всё наплевать…. Особенно, чинушам-феодалам…..