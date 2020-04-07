Витебская область заняла последнее место по количеству зарегистрированных субъектов хозяйствования за январь-март

Почти 13 тыс субъектов хозяйствования зарегистрировано за январь-март в Беларуси. Так, за за период было зарегистрировано 12 942 субъекта хозяйствования, в том числе 2 995 юридических лиц и 9 947 индивидуальных предпринимателей, сообщила пресс-секретарь Минюста Ольга Шибко, пишет БелТА.

Витебская область оказалась последней в этом списке. На витебщине было зарегистрировано наименьшее количество субъектов хозяйствования: 220 юридических лиц и 890 индивидуальных предпринимателей.

Лидирует в этом плане Минск (зарегистрировано 1 263 юрлица и 2 835 предпринимателей) и Минская область (506 юрлиц и 1 731 предприниматель). В Брестской области за три месяца появилось 263 юрлица и 1 214 предпринимателей, Гомельской — 244 и 1 156, Гродненской — 235 и 1 089, Могилевской — 227 и 1 032 соответственно.

При этом в отношении 7 499 субъектов хозяйствования в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесена запись о начале процедуры ликвидации (прекращения деятельности).

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