Производство масок в Беларуси увеличат в 4 раза, до 2 млн штук в день

Производство медицинских масок в Беларуси будет увеличено до 2 млн штук в день. Сейчас объем производства составляет 450-500 тыс штук в сутки. Такие цифры в эфире белорусского телевидения озвучил вице-премьер Игорь Петришенко.

«Мы активно работаем над тем, чтобы обеспечить тот возросший спрос на маски. Мы наладили, ряд наших предприятий в короткий срок перепрофилировался, и мы, кстати, сейчас уже вышли на параметры выпуска вот этих масок в сутки 450-500 тыс. штук. В конце следующей недели мы планируем выйти на миллион, и задача ставится, чтобы еще через 1,5 недели выйти на 2 млн масок в сутки. Поэтому все те потребности, которые есть в нашем обществе, они будут полностью удовлетворены», — сказал премьер.

По словам Игоря Петришенко параллельно наращиваются объемы производства средств защиты для медиков.

«Также наши врачи защищены специальными костюмами. Мы тоже наладили выпуск в связи с растущим спросом. Также соответствующие очки и маски для врачей. Развернуты необходимые базы лаборатории для тестирования», — отметил Петришенко.

Он сообщил, что в настоящее время в стране объем выпуска исследований проб составляет около порядка 2,5 тыс. Планируется довести показатель до 3 тыс. Также в стране производится около 700 тестов в день.

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