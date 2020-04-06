В Витебске построят костел Святого Игнатия Лойолы, уже освятили место

К апрелю 2021 году в Витебске должен появиться новый костел Святого Игнатия Лойолы, основателя Общества Иисуса, видного деятеля контрреформации в XVI веке.

К строительству католической святыни приступили 1 апреля в микрорайоне Билево – на пересечении улицы Генерала Ивановского и улицы Баграмяна.

Под строительство костела прихода Святого Владислава Римско-католической церкви город выделил площадь 0,44 га на свободной от застройки территории.

В минувшее воскресенье, 5 апреля, на этом месте состоялся торжественный молебен. Площадку, на которой возводится фундамент нового костела, освятил епископ Витебский Олег Буткевич.

На объекте «Костел в микрорайоне Билево» генеральным подрядчиком выступает ООО «Проф НК». Инженерные услуги по комплексному управлению строительной деятельностью оказывает ООО «КапиталУправСтрой».

Комментируя планы по строительству костела, отец Клементий Верт в беседе с «Витебским курьером» рассказал, что строительство объекта производится без привлечения бюджетных средств, исключительно за счет средств заказчика:

«Заказчик в свою очередь полностью зависит от пожертвований граждан Республики Беларусь, а также от пожертвований местных и зарубежных благотворительных организаций».

Как мы писали ранее, вместимость нового религиозного сооружения составит 230 человек. Общая площадь застройки включая административную часть двух этажей – 1338 м². Главный молельный зал – 273 м². При этом само пространство для моления будет светлым, высоким и практически лишенным декоративных деталей.

По словам ксендза Клементия, прихода Святого Владислава был зарегистрирован в Витебске в 2008 году. С декабря 2015 года местом для молитвы прихожан служит помещение на четвертом этаже офисного здания, расположенного по улице Генерала Ивановского,5.

«Иногда из-за ограниченного размера помещения службы приходится проводить в костелах других приходов», — пояснил священнослужитель.

Проект нового костела Святого Игнатия Лойолы разработал витебский архитектор Петр Альфонсович Лешкович. Изначально планировалось, что храм будет аскетичным, без пышных украшений. Тем не менее архитектору удалось сохранить все традиционные для храмового зодчества элементы, добавив новаторские детали.

Например, на входе в здание храма прихожан будет встречать огромный крест – символ христианской веры и в то же время опознавательный знак здания.

Чем будет украшено внутреннее убранство, еще не ясно: многое будет решать вопрос финансирования. Известно лишь, что в интерьере костела не будет ничего лишнего, отвлекающего от главных смыслов, никакого искусственного украшательства.

Впрочем, за внешней простотой здания здесь кроется множество тщательно продуманных деталей. Так, помимо зала для богослужения, в костеле предусмотрены классы для занятий, конференц-зал, комнаты для паломников.

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