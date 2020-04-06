Сын полочанки с коронавирусом, которая лежала в Витебской больнице, написал заявление на Лукашенко

В Полоцкий РОВД подано заявление с просьбой завести уголовное дело на Александра Лукашенко. Его подал Александр Матвеев. Его мать, у которой обнаружили коронавирус, умерла в Витебской областной клинической больнице 2 апреля.

По данным телеканала «Белсат», в милиции приняли заявление у мужчины и зарегистрировали под номером 547039. В нем заявляется что Александр Лукашенко «не принял необходимых мер по защите населения от распространения особо опасного вируса, в результате чего 02.04.2020 года в областной клинической больнице города Витебска умерла Матвеева Лидия Дмитриевна».

Сообщается, что сам Александр живет во Франции и приехать к матери во время пандемии коронавируса не смог. 68-летняя полочанка Лидия Матвеева лежала в отделении неврологии в Витебской областной клинике несколько недель. По словам сына, диагноз ей меняли три раза. А о наличии коронавируса сообщили только в справке от морга, сообщает euroradio.fm.

«Страшно то, что никакой информации людям не поступает, фамилии погибших не публикуются официально, все скрывается. Люди должны знать, что происходит у нас в стране. Карантин необходим, необходимо защитить врачей», — говорит Александр Матвеев.

По сведениям на 6 апреля, в Беларуси умерло 13 человек, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию. Общее количество выявленных заражений COVID-19 составило 700 человек.

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