Доктор Комаровский поддержал методы Лукашенко по борьбе с коронавирусом

Доктор Комаровский высказался поддержку методов Беларуси по борьбе с коронавирусом.
«Сказать так как сделал батька в Беларуси, это взять на себя политическую ответственность», — сказал доктор.
По его словам, сейчас все смотрят на Беларусь.
«Те, кто ввели карантин, просто мечтают чтобы в Беларуси случилась катастрофа, потому что для них это будет пример: «вот видите какой там мор», — заявил Комаровский.
«Если бы я был Президентом, то поступил бы также», — заявил Комаровский.
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