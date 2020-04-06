Доктор Комаровский поддержал методы Лукашенко по борьбе с коронавирусом

Доктор Комаровский высказался поддержку методов Беларуси по борьбе с коронавирусом.

«Сказать так как сделал батька в Беларуси, это взять на себя политическую ответственность», — сказал доктор.

По его словам, сейчас все смотрят на Беларусь.

«Те, кто ввели карантин, просто мечтают чтобы в Беларуси случилась катастрофа, потому что для них это будет пример: «вот видите какой там мор», — заявил Комаровский.

«Если бы я был Президентом, то поступил бы также», — заявил Комаровский.

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