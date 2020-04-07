Человек собаке друг!

Мы очень любим и котиков и собачек. Жаль что они хозяев не выбирают! Вы много видели «собачников», собирающих продукт жизнедеятельности питомца? Я — нет! Зато «озимые» щедро покрывающие «послезимний» пейзаж ежегодно радуют глаз прохожих.
Школы даже таблички заказали чтобы оградить детей от удобрений, кучками валяющихся на траве! Вооо как прёт культура в культурной столице!
Понимаю, что нет мест оборудованных для выгула собак. Что к пакетикам должны быть установлены специальные мусорные контейнеры для сбора, а лучше, как в Бельгии — бесплатные автоматы с бумажными пакетиками.
А это в Париже.
В Европе, вообще, мало ограничений для собак.Там с собаками и в кафе, и в магазине, и на пляже. Но там и напоминать о культуре поведения человеческой и собачьей не надо.
А если кто не понимает, то штраф в пару сотен евро очень способствует прояснению ума.
Но мы же не там! Мы тут. Так и давайте делать сами то, что в наших силах.
А именно:
- Не гулять с собаками на детских площадках, во дворах, на стадионах. Не оставлять «сюрпризные» кучки на газоне, асфальте и тротуарной плитке…
- Если уж так случилось: мимо проходили, не добежали, уберите в пакетик и донесите до мусорки.
Хорошего настроения всем нам и нашим любимым питомцам!
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1 Комментарий
Зато сбор налогов организовали в момент…да и как штрафы брать чиновничьи мозги быстро соображают …Площадок для выгула нет,пакетиков тоже…но вы держитесь…собирайте собачье дерьмо в карман и несите домой.
Это конечно большая проблема — какашки на траве…а горы бутылок из-под пива и водки,головы от селёдки,тухлые куриные кости и прочий пищевой и не пищевой утиль,выкинутый через форточки квартир — это мелочь и на неё не стоит обращать внимания…
И ещё.Не стоит приводить в пример Бельгию или Францию.Там сперва организовывают условия для соблюдения порядка,а потом уже требуют его соблюдать.