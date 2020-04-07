Человек собаке друг!

Мы очень любим и котиков и собачек. Жаль что они хозяев не выбирают! Вы много видели «собачников», собирающих продукт жизнедеятельности питомца? Я — нет! Зато «озимые» щедро покрывающие «послезимний» пейзаж ежегодно радуют глаз прохожих.

Школы даже таблички заказали чтобы оградить детей от удобрений, кучками валяющихся на траве! Вооо как прёт культура в культурной столице!

Понимаю, что нет мест оборудованных для выгула собак. Что к пакетикам должны быть установлены специальные мусорные контейнеры для сбора, а лучше, как в Бельгии — бесплатные автоматы с бумажными пакетиками.

А это в Париже.

В Европе, вообще, мало ограничений для собак.Там с собаками и в кафе, и в магазине, и на пляже. Но там и напоминать о культуре поведения человеческой и собачьей не надо.

А если кто не понимает, то штраф в пару сотен евро очень способствует прояснению ума.

Но мы же не там! Мы тут. Так и давайте делать сами то, что в наших силах.

А именно:

Не гулять с собаками на детских площадках, во дворах, на стадионах. Не оставлять «сюрпризные» кучки на газоне, асфальте и тротуарной плитке… Если уж так случилось: мимо проходили, не добежали, уберите в пакетик и донесите до мусорки.

Хорошего настроения всем нам и нашим любимым питомцам!

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