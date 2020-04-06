«Дзякуй» — витебские десантники поблагодарили медиков за работу

Военнослужащие 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады провели сегодня в своем соединении акцию в поддержку белорусских медиков. Солдаты, стоя на плацу, держали в руках листки со словом «дзякуй», которое несколько раз выкрикнули десантники, сообщает БелТА.

Заместитель командира бригады по идеологической работе гвардии подполковник Денис Кривенцов рассказал, что такой акцией солдаты от имени командования и личного состава сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси выразили признательность медикам за их труд.

«Военнослужащие по новостям следят за обстановкой в стране. Приятно, что наше общество объединилось для противостояния проблеме. Каждый в своем направлении старается помочь, и мы тоже решили поддержать медицинских работников в их нелегком деле», — сказала Денис Кривенцов.

По его словам, в воздушно-десантной бригаде принимают необходимые меры по профилактике инфекций, дважды в сутки измеряют температуру.

По всей стране бизнес и общественные организации подключились к помощи медикам. Некоторые передают им средства индивидуальной защиты, кафе привозят бесплатные обеды.

В Витебске наладили массовый выпуск защитных костюмов для медиков

В Витебске прошла массовая спортландия среди команд общежитий ВУЗов и СУЗов

В Чашникском районе мужчина скончался после употребления антисептика

В Витебском районе микроавтобус врезался в дерево

«Ситуация в Витебске достаточно серьезная». Сегодня состоялось заседание штаба по борьбе с коронавирусом

Соблюдаем дистанцию! ВОЗ рекомендует, а в Витебске пошли еще дальше

Поделиться ссылкой: Twitter

Facebook



Понравилось это: Нравится Загрузка...