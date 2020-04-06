В Могилевской области 16 случаев заражения COVID-19: есть несколько медиков и студентка с витебщины

16 случаев заболевания коронавирусом выявлены в Могилевской области. Данные на 6 апреля озвучил начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов. Все заболевшие находятся в изоляции и получают необходимое лечение в Могилевской инфекционной больнице и Бобруйской центральной больнице.

В основном это завозные случаи. Среди заболевших — трудовые мигранты, которые вернулись с заработков в России. Также есть несколько медиков и студентка, которые были в Витебской области.

По словам Александра Старовойтова, 10 случаев из выявленных — это контакты первого уровня, которые уже находились в лечебных учреждениях, и это подтверждает правильность изоляции ближайших контактов заболевших коронавирусом.

По оперативной информации, подтверждены случаи заболевания в Кричеве, Славгороде, Кировске, Могилеве и Могилевском районе, Бобруйске. Выявлены и изолированы контакты первого уровня, сообщает mogilev.online.

На утро 6 апреля на госпитализации в учреждениях Могилевской области под наблюдением в связи с коронавирусом находились 179 человек, у 16 из них диагноз подтвержден, остальные — контакты первого уровня.

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