«Совпало по времени». Больница в Витебске закупает мешки для трупов, а крупный ритуальщик — 1500 гробов

На сайте Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен 4 апреля появились объявления о закупках «полуфабрикатов для гробов» и «герметичных пластиковых пакетов для упаковки трупов» — и то, и другое для Витебска. Эти закупки вызывают тревогу у жителей города, в котором сложная обстановка с коронавирусом. Журналисты портала TUT.by решили прояснить ситуацию, и обратись за разъяснениями в соответствующие организации.

«Пакеты для упаковки трупов — наша рядовая закупка»

По документам тендера, герметичные пластиковые пакеты для упаковки трупов закупает Витебская областная клиническая больница. Их нужно 50 штук. Полсотни таких пакетов стоят 700 рублей. Заказчик просит поставить их в больницу с 6 до 10 апреля.

В областной больнице TUT.BY поясняют, что патологоанатомические мешки из полиэтилена медучреждению требовались и раньше, и этот заказ никак не связан с пандемией коронавируса.

— Это рядовая закупка, никоим образом не связанная с ситуацией по коронавирусу, — сообщила начальник отдела материально-технического снабжения областной клинической больницы Юлия Кострова. — Мы проводим закупки исходя из выделенного финансирования. Обычно это происходит в начале года. Но так получилось, что по этой статье расходов казначейство выделило нам деньги сейчас. И по времени это случайно совпало с коронавирусом.

По словам Юлии Костровой, в этой закупке нет ничего необычного:

— Все больницы в среднем в таком количестве и закупают эти мешки. И наша — тоже. 50 штук — это годовая потребность. Закупка делается в связи с обычным пополнением складских запасов. Мы — учреждение здравоохранения, у нас лежат люди с острыми заболеваниями. К сожалению, некоторые пациенты умирают.

Начальник отдела материально-технического снабжения областной клинической больницы говорит, что теперь ей приходится отвечать на множество звонков и развеивать слухи:

— Мы очень сожалеем, что журналисты и соцсети, которые разместили эту новость, подняли панику на всю республику. Люди звонят, обрывают телефон, пишут СМС. Они думают, что у нас в больнице много смертей. Некоторые в своих догадках доходят до полного абсурда: мол, людей в Витебске хоронят… на полигоне для мусора. TUT.BY, объясните им, пожалуйста, что это все — неправда.

Ритуальные конторы: «Гробов больше покупать не стали»

Заказ на полуфабрикаты гробов (то есть части, заготовки, из которых потом собирают ящики для захоронения умерших) разместило минское государственное предприятие «Белсудэкспертобеспечение». Это — очень крупный игрок рынка ритуальных услуг. В документах тендера сообщается, что заказ сделан для Витебска. Полуфабрикаты должны поставить на склад в Орше. Срок поставки — с 17 апреля по 31 декабря этого года.

Заготовок для гробов разных размеров нужно 1540 штук — на 40,8 тысячи рублей.

Представитель заказчика Вероника Ковальчук отказалась прокомментировать, чем вызвана эта закупка для Витебска. Руководство предприятия «Белсудэкспертобеспечение» также не захотело общаться с TUT.BY.

Сотрудники нескольких витебских ритуальных контор нам сообщили, что не замечают, чтобы в последний месяц, когда эпидемиологическая обстановка в городе ухудшилась, в Витебске увеличился спрос на гробы, венки и другую ритуальную продукцию.

— Мы поднимали документы, сами хотели проанализировать этот момент. Так вот, если сравнивать с мартом прошлого года, то сейчас количество заказов на гробы и другие принадлежности для погребения даже уменьшилось. То есть гробов сейчас в Витебске больше покупать не стали, пусть люди не волнуются, — заверили в одной из фирм.



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