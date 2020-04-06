Витебчанин оформил кредит по чужому паспорту

Безработный житель Витебска украл у знакомого паспорт и оформил по нему кредит на телефон. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Витебчанин 2000 года рождения решил посетил столицу, где познакомился с местным жителем. Общение продолжилось в квартире у минчанина. Улучив момент, гость из Витебска украл паспорт хозяина. Вернувшись в родной город он оформил на чужой паспорт кредит на приобретение мобильного телефона стоимостью 1400 рублей. А жителю столицы спустя некоторое время стали приходить письма из банка с напоминанием об оплате задолженности по кредиту. Он решил обратиться к милицию.

Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска Первомайского РОВД Витебска. Возбуждено уголовное дело.

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