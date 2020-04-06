Минобр рекомендует школьникам ограничить контакты и приглашает в школьные лагеря

Министерство образования рекомендовало школьникам ограничить контакты в период продолжительных каникул.
В сообщении министерства говорится, что в школах продолжат работать лагеря, где с детьми занимаются педагоги.
«Лагеря организованы с соблюдением необходимых мер безопасности», — говорится в сообщении.
Если ученики остаются на каникулах дома, то министерство рекомендует соблюдать гигиену, ограничить передвижения и контакты, советуют в министерстве.
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