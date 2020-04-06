В Чашникском районе мужчина скончался после употребления антисептика

Днем 4 апреля сотрудница одного из предприятий Чашникского района Витебской области обнаружила двух коллег, лежащих на полу в бытовом помещении. По данным Следственного комитета, мужчины употребили в пищу антисептик для рук.

Предварительно установлено, что 55-летний и 61-летний мужчины употребили дезинфицирующее средство для рук, которое используется на данном предприятии несколько лет, сообщает пресс-служба СК.

Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где 61-летний мужчина скончался в тот же день.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, изъяты необходимые для проведения экспертиз предметы и объекты. Опрошены сотрудники предприятия, назначены судебно-медицинские экспертизы. По данному факту проводится проверка.

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