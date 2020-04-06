Впервые за четыре года население больше купило наличной валюты, чем продало

Сорок девять месяцев население Беларуси оставалось чистым продавцом наличной валюты. Но в марте, когда доллар после обновления четырехлетнего максимума продолжил рост, а в обменниках Беларуси и многих других стран обнаружился дефицит наличных долларов, население купило больше наличных, чем продало. Об этом сообщает Нацбанк.

Покупка превысила продажу на 58,4 млн долларов. За весь первый квартал продажа все-таки превысила покупку, хотя и на скромные 11,1 млн долларов. С учетом безналичных операций население уже стабильно — чистый покупатель. По итогам января-марта безналичная покупка превысила продажу на 463,4 млн долларов, пишет tut.by.



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