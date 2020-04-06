Ученики начальной школы подожгли конюшню под Чашниками, она сгорела дотла

Дотла сгорела конюшня в деревне Коптевичи под Чашниками. Произошло это 5 апреля. В пожаре подозревают учеников начальных классов местной школы. Конюшня располагалась на территории молочно-товарной фермы.

Сообщение спасатели получили в 15-59. По прибытии к месту вызова наблюдалось открытое горение кровли конюшни. На момент возникновения пожара в здании конюшни никого не было, лошади находились в поле. Пострадавших нет.

На территории молочно-товарной фермы находятся 3 здания: конюшня, коровник (находится на расстоянии 80 метров от места пожара), телятник (на расстоянии 120 м от места пожара). В результате пожара в здании конюшни уничтожена кровля, загоны, закопчены стены, сообщили в МЧС.

По данному факту проводится проверка. Причина пожара устанавливается.

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