В Беларуси зафиксировали 700 случаев коронавируса, 53 человека выздоровели, 13 умерли

С момента регистрации первого случая заражения коронавирусом в Беларуси инфицированы 700 человек. Из них 53 уже выздоровели, в больницах под наблюдениям медиков находятся 634 человека, умерли 13 человек. Статистику опубликовали в официальном телеграм-канале Минздрава.

В Беларуси зафиксировали 700 случаев коронавируса, 53 человека выздоровели, 13 умерли

Фото: Вадим Замировский, tut.by

На стационарном лечении находятся 634 человека. Основная часть — лица первого контакта, которые были выявлены в ходе эпидрасследований и на момент тестирования находились в стационарах. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровели 53 человека. Всего за последние двое суток из медучреждений выписаны 355 пациентов, находившихся на различных формах контроля и лечении, пишет tut.by.

Зарегистрировано 13 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 6 апреля в Беларуси провели более 40 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования уже задействованы 13 лабораторий.

В Беларуси зафиксировали 700 случаев коронавируса, 53 человека выздоровели, 13 умерли

В Беларуси зафиксировали 700 случаев коронавируса, 53 человека выздоровели, 13 умерли

Инфографика tut.by

В Витебске прошла массовая спортландия среди команд общежитий ВУЗов и СУЗов

В Витебске прошла массовая спортландия среди команд общежитий ВУЗов и СУЗов

В Витебске наладили массовый выпуск защитных костюмов для медиков

«Ситуация в Витебске достаточно серьезная». Сегодня состоялось заседание штаба по борьбе с коронавирусом

Соблюдаем дистанцию! ВОЗ рекомендует, а в Витебске пошли еще дальше

Аватар

Редакция

Не вампир, но довольно старое издание, получеловек-полугазета. Администратор всея сайта. Люблю пошутить, не люблю, когда шутят. Люблю, когда Вы оставляете полезный комментарий. Очень радуюсь и доливаю себе ещё немного кофе за это.

Читайте также

1 Комментарий

  1. Нет, ну как можно быть такой сволочью? Сейчас начнет говорить о хронических заболеваниях) Да они бы до ста лет дожили, если бы небыло осложнений от коронавируса!!!

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *