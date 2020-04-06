В Витебске прошла массовая спортландия среди команд общежитий ВУЗов и СУЗов

В Октябрьском районе Витебска прошла спортландия среди команд общежитий ВУЗов и СУЗов.

В финале встретились представители Медицинского университета, Ветеренарной академии, технологического и медицинского колледжей. Как видно на фото, участники были без масок.

Первое место заняли студенты ветакадемии, пишут «Витебские вести». Они набрали одинаковое количество очков с соперниками из технологического колледжа, но превзошли их по дополнительным показателям.

Спортландия прошла в рамках круглогодичной спартакиады среди студентов, проживающих в общежитиях. В нее также включены волейбол, пулевая стрельба, настольный теннис, плавание, бадминтон, шахматы и дартс.

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