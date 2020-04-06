В Витебске прошла массовая спортландия среди команд общежитий ВУЗов и СУЗов

В Октябрьском районе Витебска прошла спортландия среди команд общежитий ВУЗов и СУЗов.

В финале встретились представители Медицинского университета, Ветеренарной академии, технологического и медицинского колледжей. Как видно на фото, участники были без масок.

В Витебске прошла массовая спортландия среди команд общежитий ВУЗов и СУЗов

Фото «Витебские вести»

Первое место заняли студенты ветакадемии, пишут «Витебские вести». Они набрали одинаковое количество очков с соперниками из технологического колледжа, но превзошли их по дополнительным показателям.

В Витебске прошла массовая спортландия среди команд общежитий ВУЗов и СУЗов

Фото «Витебские вести»

Спортландия прошла в рамках круглогодичной спартакиады среди студентов, проживающих в общежитиях. В нее также включены волейбол, пулевая стрельба, настольный теннис, плавание, бадминтон, шахматы и дартс.

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Не вампир, но довольно старое издание, получеловек-полугазета. Администратор всея сайта. Люблю пошутить, не люблю, когда шутят. Люблю, когда Вы оставляете полезный комментарий. Очень радуюсь и доливаю себе ещё немного кофе за это.

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1 Комментарий

  1. Совсем с ума посходили? И сколько койко-мест участники займут и в так переполненных больницах?

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