Глеб Лапицкий снялся в юмористическом ролике о профилактике респираторных заболеваний

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в городе Центр культуры «Витебск» не только перешел на online-формат занятий с юными вокалистами, актерами и хореографами, но и запустил несколько креативных проектов.

Воспитанникам студий предлагают поддержать домашний флешмоб и поделиться видеокадрами самостоятельных занятий в любой из социальных сетей с добавлением тега #ЦКнасвязи, пишут «Витебские вести».

Каждую пятницу в прямом эфире в Instagram будет проходить концерт с участниками творческих коллективов учреждения.

С целью профилактики респираторных заболеваний сотрудники ЦК «Витебск» опубликовали в интернете юмористический ролик с участием генерального директора Глеба Лапицкого.

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