В Беларуси более 90 тысяч невыездных граждан, им запретят выезжать и через Россию

Ограничения на выезд из Беларуси действуют в отношении более 90 тысяч граждан нашей страны. Об этом сообщает МВД Беларуси.
Ранее Беларусь получила аналогичных российский список невыездных граждан — в нем всего около 3000 человек.
До недавнего времени белорусские невыездные могли, пользуясь отсутствием общих баз, выехать в третьи страны через Россию. Но МВД Беларуси работает над тем, чтобы перекрыть эту возможность.
По словам начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Алексея Бегуна, записи о гражданах, в отношении которых действуют ограничения на выезд, уже выгружены для помещения в банк данных России.
Таким образом, скоро будет окончательно сформирован общий «черный список» граждан, которым ограничено право на выезд. Граждане Беларуси не смогут выезжать в третьи страны через Россию, а граждане Российской Федерации — через Беларусь.
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