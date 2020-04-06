Во время каникул учителя должны будут ходить на работу — Минобр

Из-за продления каникул школьную программу ждут корректировки. Об этом сообщил заместитель министра образования Александр Кадлубай в эфире телеканала ОНТ.

Сроки весенних каникул продлеваются на 6 дней — с 6 по 11 апреля включительно.

В министерстве сообщили, что пошли на перенос каникул ради родителей. По словам чиновника, ежедневно от родителей поступало до 100 звонков с такой просьбой.



Образовательный процесс в четвертой четверти будет осуществляться с 13 апреля по 30 мая 2020 года.

— Разрабатываются рекомендации, которые будут доведены в понедельник — вторник до учреждений общего среднего образования по тому, каким образом необходимо скорректировать программу для того, чтобы не пострадали обучающиеся, — сообщил Кадлубай. — Что касается педагогических работников, то они в каникулярном режиме обязаны посещать свое рабочее место.



В течение следующей недели будут работать школьные лагеря, где ученики заняты минимум полдня. Карантин в школах по-прежнему не вводится, хоть об этом просят тысячи родителей.

О полноценном дистанционном обучение говорить не приходится, хоть разговоры об этом ведутся доброе десятилетие.

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