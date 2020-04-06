В Витебске наладили массовый выпуск защитных костюмов для медиков

На ОАО «Труд-Витебск» запустили массовое производство защитных костюмов для медиков, сообщил директор предприятия Виталий Старикович. По его словам, предприятие и прежде выполняло заказы подобного рода и выпускало медицинскую одежду, однако теперь займутся пошивом комплектов одноразовых защитных костюмов, пишет БелТА. Материал для них закупают в Светлогорске.

«В день мы планируем производить около 3 тыс. комплектов костюмов. Централизованно продукцию будем поставлять на «Медтехнику» в Витебске. Они уже сами будут распределять по учреждениям», — отметил Виталий Старикович.

Как сообщил директор, предприятие работает в одну смену, но в цеху есть возможность разместить еще до 50 швей. В ближайшее время придут 10 практиканток из колледжа.

Недавно у «Труд-Витебск» заказали почти 11 тыс комплектов специальной медицинской одежды местные предприятия «Белвест» и «Энергокомплект». Компании решили оказать благотворительную помощь персоналу областной клинической инфекционной больницы, куда поступают костюмы.

«Сейчас также ориентированы на производство различных средств защиты витебские ОАО «Знамя индустриализации» и КУПП «Витебчанка». Мы все вместе включены в эту работу», — добавил директор.

ОАО «Труд-Витебск» был основан в 1991 году. Его сотрудники создают широкий ассортимент швейных изделий. Сегодня на предприятии работают более 70 человек.

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