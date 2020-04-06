Очередная жертва вируса: бывший сотрудник Национального банка

4 апреля, в 20.00, в Минской инфекционной больнице скончался 69-летний бывший сотрудник Национального банка Юрий Осипов. У него была пневмония, вызванная коронавирусом, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на дочь умершего Анну.



В этой же больнице с аналогичным диагнозом лежат дочь и жена мужчины.

— Папа заболел чуть больше двух недель назад. Думали, обычная простуда. Через несколько дней вызвали доктора, тот сказал, что это обычный ларингит, и выписал таблетки, — рассказывает Анна.

Мужчине лучше не становилось, подобные симптомы также проявились у его жены, а потом и у дочери, которая живет отдельно, но посещает пожилых родителей.

— Ясно, что стали подозревать коронавирус. Температура у нас с матерью поднялась до 38−39. Я пошла в 3-ю поликлинику, попросила тест. Говорила, что по работе общаюсь с иностранцами. Тест не сделали, так как сама за границу я не выезжала, — говорит Анна.

К концу недели выяснилось, что у всей семьи пневмония. Семью госпитализировали в 10-ю больницу, когда коронавирус подтвердился у родителей и дочери, их перевели в «инфекционку», пишет TUT.by.

На тот момент у Юрия Осипова уже была очень низкая сатурация — насыщенность крови кислородом (только 83%), нужен был аппарат искусственной вентиляции легких.

— Мы с матерью лежим в одной двухместной палате, отец — в другой. Вчера позвонили из милиции, сказали, что отца больше нет. Как хоронить — не представляю, мы с мамой в тяжелом состоянии, положительной динамики нет, согласились на экспериментальное лечение препаратами, которыми лечат малярию. Хорошо, что у отца много друзей, погребением они будут заниматься, — рассказывает Анна.

Женщина рассказала, что врачи в инфекционной больнице очень стараются, делают все возможное. Средства личной защиты тоже есть — это и специальные комбинезоны, и щиты, и очки, но у санитарок только обычные маски из ткани.

Анна добавила, что она очень благодарна врачам Минской инфекционной больницы: «Они делают все возможное, я никогда не видела, чтобы врачи так сражались за пациентов».

В Беларуси по состоянию на 5 апреля 2020 года на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией COVID-19 находятся 502 человека. Зарегистрировано 8 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.

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