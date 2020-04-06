В Витебском районе микроавтобус врезался в дерево

Авария произошла 5 апреля около 17 часов вечера вблизи деревни Подберезье Витебского района.

В Витебском районе микроавтобус врезался в дерево

Фото ГАИ

По информации ГАИ, водитель 1994 года рождения, управляя микроавтобусом Volkswagen Caravelle, не справился с управлением и совершил наезд на придорожное дерево. В результате ДТП водитель и пассажир 1998 года рождения с телесными повреждениями доставлены в витебскую областную клиническую больницу, сообщили в ГАИ. По факту ДТП проводится проверка.

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