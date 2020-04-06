В Витебском районе микроавтобус врезался в дерево

Авария произошла 5 апреля около 17 часов вечера вблизи деревни Подберезье Витебского района.
По информации ГАИ, водитель 1994 года рождения, управляя микроавтобусом Volkswagen Caravelle, не справился с управлением и совершил наезд на придорожное дерево. В результате ДТП водитель и пассажир 1998 года рождения с телесными повреждениями доставлены в витебскую областную клиническую больницу, сообщили в ГАИ. По факту ДТП проводится проверка.
«Маме не выдали ни масок, ни очков». Дочь 47-летней медсестры из Витебска рассказала о трагедии
«Ситуация в Витебске достаточно серьезная». Сегодня состоялось заседание штаба по борьбе с коронавирусом
Соблюдаем дистанцию! ВОЗ рекомендует, а в Витебске пошли еще дальше
Молчание ягнят. Или как мы хотим помочь врачам, у которых все есть и ничего они не просят!