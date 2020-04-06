Белорусская железная дорога отменила последние поезда в Москву и Санкт-Петербург из-за коронавируса

Белорусская железная дорога отменила с 5 апреля два оставшихся поезда в Россию: №2/1 Минск – Москва и №52/51 Брест/Минск – Санкт-Петербург.

Последние поезда по этим направлениям отправились из России вчера. Из Беларуси минский поезд отправляться уже не будет, а брестский проследует только до Витебска, передает «Еврорадио».

Деньги за билеты на отмененные поезда можно вернуть в кассах вокзалов или через интернет-ресурс, на котором приобретался билет. Дополнительная плата и сборы за возврат билетов взиматься не будут.

О возобновлении международного пассажирского железнодорожного сообщения БЖД сообщит дополнительно.

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