За минувшие сутки в Витебской области зарегистрировано 5 новых случаев коронавирусной инфекции

За истекшие сутки в Витебской области официально зарегистрировано 5 новых случаев коронавирусной инфекции. Это лишь те случаи, которые получили подтверждение. Однако есть анализы, которые находятся в работе. Об этом сегодня на заседании областного штаба по борьбе с распространением COVID-19 сообщил заместитель начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Николай Каспирович.

Он сообщил, что за прошедшие сутки умерших от COVID-19 в области нет.

Он также отметил, что по Витебской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ на 16,4 процента, по городу Витебску – на 27,6 процента, по Новополоцку – на 28 процентов. Много это или мало, пока судить сложно. Пока Минздрав не делает прогнозов по заболеваемости, пишут «Витьбичи».

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