«Ситуация в Витебске достаточно серьезная». Сегодня состоялось заседание штаба по борьбе с коронавирусом

Сегодня, 5 апреля, состоялось заседание областного штаба по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 во главе с председателем Витебского облисполкома Николаем Шерстнёвым. Заслушали информацию заместителя начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Николая Каспировича об изменении ситуации за прошедшие сутки.

– Ситуация достаточно серьезная, — сказал Николай Каспирович. – По Витебской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ на 16,4 процента, по городу Витебску – на 27,6 процента, по Новополоцку – на 28 процентов. Есть населенные пункты и города, по которым отмечается снижение. За истекшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев коронавирусной инфекции, которые получили подтверждение. Есть анализы, которые находятся в работе. За прошедшие сутки умерших от COVID-19 нет.

Николай Каспирович обратился ко всем медицинским работникам с просьбой очень внимательно относиться на своих рабочих местах к выполнению предписанных санитарно-гигиенических правил. Также он настоятельно рекомендовал жителям области позаботиться о безопасности своей и ближних, в связи с установлением теплой погоды не выезжать за город, на пикники. В этой ситуации правильная линия поведения — побыть дома, минимизировав все контакты и передвижения.

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