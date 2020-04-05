«Маме не выдали ни масок, ни очков». Дочь 47-летней медсестры из Витебска рассказала о трагедии

«В 00:12 она писала, что попросилась в реанимацию, туда ее отвезли около двух часов ночи»

После перепрофилирования Светлана Киселева работала не только в своем отделении неврологии, но также помогала и в отделении кардиологии. Через какое-то время (дочка точно не помнит) у нее начала подниматься по вечерам температура, до 37—37,3. Анастасия говорит, что ее мама чувствовала себя не очень хорошо, но ходила на работу, так как по утрам температуры не было, а значит, и основания для больничного, как часто бывает, — тоже. 24 марта, когда на работе у нее поднялась температура, Светлану отправили домой, уже там она вызвала врача.

— Когда врач к нам домой пришел, меня дома не было. Поэтому ситуацию знаю по словам мамы. Врач спросила место работы, чтобы больничный выписали. Когда мама сказала, кем она работает, врач сразу задала вопрос, контактировала ли она с заразившимися коронавирусом. Мама ответила, что не знает. Врач испугалась и сказала, мол, поскольку вы медик, вы сами знаете, как лечиться, и ушла.

Светлана была дома на больничном неделю. Все это время у нее постоянно росла температура: 37,3, потом 37,8, затем 38, а дальше 39. По вечерам с 39 температура сбивалась только до 38.

30 марта Светлана легла в больницу. В свою же «трестовскую». По словам дочери, маме обещали одноместную палату, но с условием

— Ей сказали так, мол, медиков не хватает, если пойдешь в одноместную палату — будешь сама себе уколы ставить, — объясняет Анастасия. — А еще предложили поработать: выборку делать, уколы пациентам и все такое. С температурой 39. Я сказала: «Мама, даже не думай, ты будешь не только процедурной медсестрой, но и постовой, тебя и днем и ночью будут дергать, будешь без выходных работать». Коллеги тоже ее отговаривали. К счастью, она отказалась и осталась в общей шестиместной палате.

Дочка Светланы говорит, что в больнице ей было плохо от антибиотика, темнело в глазах, рвало после капельницы и так далее, но температуру сбивали, и мокрота начинала отходить. В ночь с четверга на пятницу она написала дочке о том, что просится в реанимацию, но отправила другому человеку.

— Я посмотрела ее телефон. В 00:12 она писала сообщение, что попросилась в реанимацию, но отправила это сообщение не мне (видимо, очень плохо себя чувствовала), а установщикам кухни, они ей писали последними. Она думала, что пишет мне, — говорит Анастасия. — Мне сегодня сказали, что около двух часов ночи ее повезли в реанимацию и она уже была вся синяя. Когда ее привезли в реанимацию и взяли кровь на анализ, в крови было 30% кислорода. Это очень низкий показатель, как мне сказали. Вопрос, почему ее не отвезли в реанимацию сразу? Где врачи были почти два часа?

Этой же ночью, с 2 на 3 апреля, Светлана умерла.

«Другая пневмония, возбудитель не уточнен»

Во вторник, 31 марта, у Светланы брали тесты на коронавирус. Об этом она рассказала дочке. Также Анастасия говорит, что до этого дня ее мама не сдавала никаких тестов на коронавирус.

— Врач, которая приходила к нам домой, знала, что мама медик. Я думаю, она могла бы направить маму на этот тест, потому что тесты делаются по показаниям врача, но направления не было, — рассказывает девушка. — Результатов анализов нет до сих пор. Говорят, что тест на коронавирус делается в лучшем случае за сутки. Мол, если не пришел вашей маме положительный тест, значит, он был отрицательный. Вполне возможно, что результат будет позже. Я не удивлюсь, если тест придет через несколько дней и он будет положительный.

В заключении о смерти Светланы в графе «Непосредственная причина смерти» написано «Острая респираторная недостаточность», а в графе «Патологические состояния, вызвавшие или обусловившие непосредственную причину смерти» — «Другая пневмония, возбудитель не уточнен».

— Патологоанатом сказал, что, пока нет результатов тестов, коронавирус не исключен, — говорит Анастасия.

Хоронить Светлану Киселеву будут сегодня. Правда, из-за того, что анализа на коронавирус пока нет, гроб будет закрытым.

— Нам сказали, что крышку гроба открывать можно, но ближе чем на 2 метра не подходить, так как неизвестно, есть у нее коронавирус или нет, — устало рассказывает девушка. — На похоронах будет моя бабушка, ее мама. Она хоронит второго ребенка уже. Мы боимся за бабушку, потому что она может броситься к маме прощаться. Поэтому мы приняли решение хоронить маму в закрытом гробу.

На похоронах не будет присутствовать и отчим Анастасии, а также неясно, придут ли коллеги Светланы. Многие из них заболели.

— Отчима сейчас тоже забрали с температурой 39. У него брали анализ на коронавирус, но результата пока нет. Он сейчас в инфекционной больнице, там отдельный бокс, — рассказывает девушка. — Ее коллеги тоже болеют: двое медсестер на больничном и еще одна — на аппарате ИВЛ с пневмонией.

Вчера звонила мамина коллега, с которой они близко общались, и говорила, что у них теперь график работы четыре через один, так как мамы не стало, ее смены пришлось разделить между остальными.

Анастасия говорит, что мама отдала больше 20 лет первой больнице, любила свою работу. Кроме Насти, у нее осталась 7-летняя дочь Вероника.

В пятницу витебские власти сообщили о смерти двух пациентов от пневмонии. Одна из них — медработник. Был ли это разговор о Светлане Киселевой или нет, дочь покойной не знает.

Напомним, в Витебске на данный момент больше всего умерших пациентов, у которых обнаружили коронавирус. Среди них: витебский актер театра имени Якуба Коласа 75-летний Виктор Дашкевич умер в реанимации 31 марта, в этот же день умерла еще одна 73-летняя женщина. А позавчера президент высказался об еще одном случае — мужчине из областного центра, которому было больше 70 лет.

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