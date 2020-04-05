Редактора «Ежедневника» Сергея Сацука отпустили из-под стражи

Редактора издания «Ежедневник» Сергея Сацука 4 апреля освободили из-под стражи. Соответствующее решение принял Генеральный прокурор Беларуси, сообщает «Ежедневник».

Обвинение Сергею Сацуку так и не было предъявлено.



Журналист остается в статусе подозреваемого. Также у него взята подписка о неразглашении материалов дела, сообщает Белорусской ассоциации журналистов.

«Чтобы следствие могло работать без давления, принято решение меня освободить», — сказали мне сегодня.

Напомним, сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля задержали главного редактора издания «Ежедневник» Сергея Сацука 25 марта по подозрению в получении взятки.

Ранее делегация Европарламента по связям с Беларусью выступила с призывом незамедлительно освободить Сергея Сацука, а также соблюдать международные обязательства Беларуси в области свободы слова и средств массовой информации.



Сейчас журналист находится дома со своей семьей.

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