Редактора «Ежедневника» Сергея Сацука отпустили из-под стражи

Редактора издания «Ежедневник» Сергея Сацука 4 апреля освободили из-под стражи. Соответствующее решение принял Генеральный прокурор Беларуси, сообщает «Ежедневник».
Обвинение Сергею Сацуку так и не было предъявлено.
Журналист остается в статусе подозреваемого. Также у него взята подписка о неразглашении материалов дела, сообщает Белорусской ассоциации журналистов.
«Чтобы следствие могло работать без давления, принято решение меня освободить», — сказали мне сегодня.
Напомним, сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля задержали главного редактора издания «Ежедневник» Сергея Сацука 25 марта по подозрению в получении взятки.
Ранее делегация Европарламента по связям с Беларусью выступила с призывом незамедлительно освободить Сергея Сацука, а также соблюдать международные обязательства Беларуси в области свободы слова и средств массовой информации.
Сейчас журналист находится дома со своей семьей.
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