Сгорел за пять дней. В Витебске от коронавируса умер 58-летний полковник прокуратуры

Как сообщает «Наша Нива», в Витебске умер бывший следователь по особо важным делам Витебской областной прокуратуры, полковник в отставке Анатолий Высоцкий. Мужчине было 58 лет, у него был положительный результат теста на коронавирус, который пришел посмертно. Эту информацию изданию подтвердила жена умершего.

По словам бывших коллег, в понедельник 30 марта мужчина открыл больничный, а уже в пятницу, 3 апреля, им сообщили о готовящихся похоронах.

Жена Анатолия Высоцкого рассказала, что за границу мужчина не выезжал, в основном находился дома, мог выйти только в магазин, бывал на даче. Женщина также выходила только на работу и в магазин. О том, что результат теста на коронавирус окажется положительным, она, по ее признанию, и подумать не могла. Женщина не знает, где мог заразиться покойный. Она сообщила, что у мужа была аритмия, проблемы с сердцем.

Сегодня Минздрав сообщил о 8 смертях от коронавируса. Некоторые СМИ ведут свой учет. По их данным, смертей значительно больше.

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