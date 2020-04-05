Минздрав: на лечении от коронавируса 502 человека, 8 случаев смерти

Минздрав опубликовал неутешительную статистику. В Беларуси по состоянию на 5 апреля 2020 года на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией COVID-19 находятся 502 человека.

Зарегистрировано 8 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.

По данным Минздрава, у большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровели 52 человека.

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