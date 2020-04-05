Добро пожаловать въезд воспрещен! Изменения для въезжающих в Беларусь

2 апреля 2020 г. Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел и Государственный пограничный комитет приняли постановление № 27/73/4 «О взаимодействии органов государственного управления и иных организаций по обеспечению соблюдения мер самоизоляции».

Теперь МВД ежедневно формирует списки лиц, въехавших за предыдущие сутки на территорию страны через международные пункты пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, а затем до 11.00 направляет сведения об их месте жительства и (или) месте пребывания в Министерство здравоохранения.

Министерство здравоохранения ежедневно до 12.00 часов передает сведения в главные управления по здравоохранению областных исполнительных комитетов и комитет по здравоохранению в центры гигиены и эпидемиологии.

Центры гигиены и эпидемиологии посещают граждан по месту их жительства и (или) месту пребывания без входа в жилое помещение и непосредственного контакта с прибывшими лицами либо совместно проживающими с ними лицами путем их устного опроса или иным способом.

Обобщенная информация о результатах посещения направляется в соответствующие местные исполнительные и распорядительные органы.

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