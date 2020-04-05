«У папы после отдыха в санатории выявили коронавирус». Пациент находится на ИВЛ

Дочь одного из бывших постояльцев санатория «Пралеска», который находится под Минском, сообщила, что у ее отца выявили как коронавирус. Сотрудники санатория «Пралеска» подтвердили, что в санатории минимум один случай. По их словам, некоторые сотрудники сейчас как контактные в больнице или на домашней самоизоляции. В администрации санатория ситуацию не комментируют, ссылаясь на врачебную тайну, пишет TUT.by.

Отцу Марины 70 лет. Она просит не указывать его имя и фамилию (они есть в редакции). По словам собеседницы, ее отцу на 18 дней выделили бесплатную путевку в санаторий «Пралеска». Отдыхать он поехал 5 марта, а вернуться должен был в воскресенье, 22-го.

— В пятницу ему стало плохо, и в субботу брат забрал его домой, — описывает ситуацию Марина. — Когда папа приехал, температура у него была 38 градусов, он кашлял. Мы давали ему лекарства, но лучше не становилось, поэтому решили вызвать участкового врача.

Врач, продолжает собеседница, приходил дважды. Сказал: нужно сделать снимок. Снимок, говорит она, показал одностороннюю пневмонию.

— В четверг папу госпитализировали в 3-ю больницу. Тест показал у него коронавирус, — рассказывает Марина. — В воскресенье отца перевели в инфекционную больницу. Сейчас он на ИВЛ. Прогнозы неутешительные.

Марина рассказывает, что за несколько дней до отъезда отца из санатория отдыхающих просили не покидать территорию, а после процедур сразу же идти в номера. Вместе с ее отцом, отмечает собеседница, в основном отдыхали люди пожилого возраста.

— Хочется их предупредить о нашей ситуации, чтобы сейчас они внимательнее отнеслись к своему здоровью, — продолжает она.

В редакцию также написали сотрудники санатория: говорят, некоторые из них как контакты находятся в больнице, кто-то на самоизоляции дома. У них брали мазки на коронавирус.

TUT.BY связался с Сергеем Подковыровым, главврачом санатория «Пралеска». Сославшись на статью 46 Закона «О здравоохранении» (Предоставление информации о состоянии здоровья пациента. Врачебная тайна), он не стал комментировать ситуацию. Ранее он сообщал, что в санатории действительно проводят противоэпидемические мероприятия и, чтобы обезопасить отдыхающих, ограничили доступ на территорию посторонних лиц.

По поводу ситуации в санатории портал запросил комментарий и у пресс-службы Минздрава. Как только он появится, мы дополним материал.

После публикации статьи с на портале связалась минчанка Инна. По словам собеседницы, ее 75-летняя свекровь отдыхала в санатории «Пралеска» в те же даты, что и отец Марины. По просьбе читательницы, мы не указываем имя свекрови. Эти данные есть в редакции.

— Еще в санатории она стала неважно себя чувствовать. Но у свекрови бронхиальная астма, поэтому, когда у нее начался кашель, решила: это обычное обострение, — рассказывает Инна. — Ее соседка по комнате тоже чувствовала себя нехорошо.

В субботу, 21 марта, муж Инны забрал маму и ее соседку в Минск. На завтра, продолжает собеседница, к ним пришел врач, выписал свекрови антибиотик, женщина лечилась дома и никуда не выходила. Температуры у нее не было.

— На прошлой неделе мы узнали, что у ее соседки по комнате выявили пневмонию. Тест на коронавирус, дал положительный результат, — говорит Инна. — Так как свекровь жила с ней в одной комнате, ей позвонили, предупредили, что она контакт первого уровня, и дали час на сборы. Сказали, что ее увезут в Боровляны. У нее также подтвердился коронавирус.

31 марта, продолжает собеседница, свекровь перевели в «инфекционку».

— Сейчас они с соседкой в «инфекционке», — описывает ситуацию Инна. — Соседка в тяжелом состоянии. У свекрови сегодня поднялась температура, у нее болит голова. Мы за нее переживаем.



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