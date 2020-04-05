У студентки Витебского медуниверситета нашли вирус — госпитализировали вместе со всеми родственниками в Бресте

При этом наши читатели сообщают, что в Брестской области появился еще один зараженный COVID-19. По их словам, коронавирус обнаружили у студентки из Витебска, которая лежала в Центральной городской больнице Бреста.

— Она приехала домой, попала в больницу с подозрением на пневмонию. Несколько человек были с ней в палате. Одна из ее соседок — сотрудница одного из медучреждений Бреста. Всех ночью перевезли в областную «инфекционку» [инфекционное отделение Брестской областной клинической больницы]. Родителей девушки — тоже, — рассказала читательница TUT.by.

Девушке 20 лет, учится в Витебском государственном медицинском университете. После перехода вуза на дистанционку она поехала в Брест. В телефонном разговоре с журналистом портала пациентка подтвердила, что у нее нашли коронавирус. Сейчас она в одиночной палате инфекционного отделения Брестской областной клинической больницы.

— Вместе со мной всю палату госпитализировали, всех родственников.

В ЦГБ она пролежала три дня. Вместе с ней в палате лежали пять человек.

— Все контакты первого уровня перевели в инфекционную больницу, — сообщил порталу главный врач ЦГБ Олег Величко.

Журналистам пока не удалось дозвониться до первого заместителя главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Андрея Корнелюка, чтобы уточнить, сколько всего контактов первого уровня второй пациентки с коронавирусом были взяты под наблюдение.



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