«Моя 7-летняя сестра осталась без мамы». В Витебске от пневмонии умерла медсестра

В пятницу днем появилась информация, что в Витебске за сутки от пневмонии умерли два человека. Один из них медработник. Женщину звали Светлана Киселева. Ей было 47 лет. Она работала медсестрой в Витебской городской клинической больнице № 1. У Светланы остались двое детей. Анастасия, которой 27, и 7-летняя Вероника, пишет TUT.by.

В народе Витебскую городскую клиническую больницу № 1 называют «трестовской». Здесь, говорит дочь медсестры Анастасия Киселева, ее мама проработала более 20 лет.

— Мама работала в неврологии, — рассказывает Настя. — Где-то 13 марта пациентов, которые здесь лежали, стали выписывать. Сказали, будут завозить сюда ОРВИ и пневмонию. При этом сразу никаких специальных халатов или очков медикам не выдавали. Только 15 граммов спирта, которыми после работы они обрабатывали руки. Дома у нас были респираторы, мама брала их на работу. Говорила, что некоторые медсестры для защиты вкладывали в одноразовые маски ежедневные прокладки, пропитанные настойкой прополиса.

Вначале, продолжает собеседница, новые пациенты заняли примерно полтора отделения. В неврологии, где работала Светлана, их не было. Но медсестер отсюда, вспоминает Настя, вызвали на подмогу коллегам. Сколько именно мама была на подмоге, дочь не помнит.

— Каждые выходные мама брала домой постирать свою рабочую форму, — вспоминает дочь. — После того как у них в больнице умерла 58-летняя пациентка (Минздрав сообщил, что тест на коронавирус у нее показал отрицательный результат. — Прим. ред), ей и другим медсестрам было страшно нести домой свою форму. Тогда старшая медсестра посоветовала коллегам сначала замочить все в хлорке и так везти.

Днем 24 марта на работе у Светланы поднялась температура — 37,3, и ее отправили на больничный. На больничном, отмечает дочь, мама пробыла где-то неделю. Лучше не становилось, она попросила сделать снимок. Через два часа после этого, вспоминает Настя, маме сообщили, что у нее пневмония и нужно ложиться в больницу.

В понедельник, 30 марта, ее госпитализировали в свою же Витебскую городскую клиническую больницу № 1.

— Она мне сказала, что диагноз у нее был «двусторонняя бронхопневмония». Когда я у нее спросила, где она могла заразиться, она ответила: «На работе», — возвращается к тем событиям дочь. — Пока мама лежала в больнице, мы общались каждый день. Я у нее тогда спрашивала: «Вашу больницу наконец-то одели?» Она ответила: «Да, ходят как снеговики, дали одноразовые „бумажные“ халаты».

По словам дочки, температуру маме сбивали уколами. Кроме того, ей капали сильные антибиотики, от которых, вспоминает дочь, Светлану тошнило.

— В четверг вечером она мне написала, что у нее отходит мокрота. Это, сказала, хорошо, но чувствовала она себя плохо. Жаловалась на антибиотик. Но ей сказали, если температура не будет приходить в норму, лекарство заменят… В пятницу ночью (в ночь с четверга на пятницу. — Прим. ред.) нам сообщили, что она умерла…



В справке, которую выдали семье после вскрытия, написано, что причина смерти Светланы — «острая респираторная недостаточность».

— Ей делали тест на коронавирус?

— Да, во вторник, но результатов нам никто не сообщал. В графе «Патологические состояния (заболевания), вызвавшие или обусловившие непосредственную причину смерти», написано: «Не уточнен». Врач нам сказал, это про коронавирус.

В пятницу, 3 апреля, во время областного штаба по борьбе с распространением коронавируса замначальника Витебского облздрава Николай Каспирович, не называя фамилии, сообщил о смерти медработника. Женщина, сказал он, лечилась от тяжелой двусторонней пневмонии вирусно-бактериального генеза. Пока нет подтвержденных результатов наличия РНК коронавируса, отметил представитель облздрава.

— До этой ситуации ваша мама чем-то болела?

— Никаких заболеваний, связанных с легкими, у нее не было.

В пятницу вечером, говорит Анастасия, ее отчима с температурой 39 забрали в больницу. Сказали, что у него ОРВИ. Ему сделали тест на коронавирус.

— Мне передали мамин телефон. В полночь перед смертью она писала, что попросила перевести ее в реанимацию, но перевели ее только к 2 часам ночи, — не сдерживает эмоций девушка. — Мама очень любила медицину и свое дело. Она всю жизнь работала в одной больнице, но в сложной ситуации государство не позаботилось о медиках. Медработник умер. Моя 7-летняя сестра осталась без мамы.



«Впереди очень тяжелые времена». Что будет с курсом рубля и процентными ставками по кредитам в Беларуси — эксперт

Директор лунинецкого «Евроопта» в реанимации в тяжелом состоянии — поздно обнаружили коронавирус. «Просилась в больницу, но мне просто сбивали температуру».

Не есть чтобы жить! Витебский горисполком вводит ограничения в общепите

В Витебске открылся дискаунтер «Хит! Экспресс»: есть дешевые овощи, фрукты и молочка

Фотофакт: в Витебске пациентов из инфекционной больницы возят в диагностический центр

50 мешков для трупов закупает Витебская областная клиническая больница

Соблюдаем дистанцию! ВОЗ рекомендует, а в Витебске пошли еще дальше

«Давайте держаться вместе. Коронавирус – общая беда!»: начмед больницы Витебска рассказал о ситуации

Поделиться ссылкой: Twitter

Facebook



Понравилось это: Нравится Загрузка...