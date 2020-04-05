Любимое место отдыха и развлечения витеблян — парк Мазурино. Подышите весной!

Комплекс культурно-массового отдыха им. Советской армии (Парк Мазурино) — единственный большой парк в городе, где можно заняться всем что можно описать словом «отдых».

Любимое место отдыха и развлечения витеблян — парк Мазурино. Подышите весной!

Фотограф Вячеслав Побединский.

Вчера в парке было не многолюдно. Переменчивая погода и рабочий день не способствовали посещению любимого места отдыха. Опасность заболеть, так же, не способствует прогулкам.

Любимое место отдыха и развлечения витеблян — парк Мазурино. Подышите весной!

Фото: Вячеслав Побединский

Любимое место отдыха и развлечения витеблян — парк Мазурино. Подышите весной!

Фото: Вячеслав Побединский

Прогулки на свежем воздухе укрепляют здоровье. В парке прекрасные велосипедные и роллерные дорожки. Веревочные городки и аттракционы на любой вкус готовы подарить спортивный задор и радостные эмоции.

Любимое место отдыха и развлечения витеблян — парк Мазурино. Подышите весной!

Фото: Вячеслав Побединский

Устали? Отдохните на берегу прекрасной Двины или прокатитесь на теплоходе «Северная столица».

Установлен новый причал и два теплохода мирно качаются на речной глади.

Любимое место отдыха и развлечения витеблян — парк Мазурино. Подышите весной!

Фото: Вячеслав Побединский

Можно и с веселой компанией отметить праздник: шашлыки приготовить и кофе попить в кафе на набережной.

Любимое место отдыха и развлечения витеблян — парк Мазурино. Подышите весной!

Фото: Вячеслав Побединский

В 2020 году в парке планируется множество культурных и спортивных мероприятий.

Помните как весело мы отпраздновали здесь Масленицу?!

С марта в парке идет наведение порядка к весенне-летнему сезону 2020 года.

Вырублены сухие кусты и произведена обрезка деревьев.

Любимое место отдыха и развлечения витеблян — парк Мазурино. Подышите весной!

Фото: Вячеслав Побединский

Освещена главная алея парка.

Пополнился парк и новыми скамейками.

Любимое место отдыха и развлечения витеблян — парк Мазурино. Подышите весной!

Фото: Вячеслав Побединский

Любимое место отдыха и развлечения витеблян — парк Мазурино. Подышите весной!

Фото: Вячеслав Побединский

Гордормост Витебска обещал установить новый павильон автобусной остановки.

Надеемся что 1 мая, как всегда, состоится открытие летнего сезона в Парке Мазурино.

Свежеокрашенная сцена  декорированная ярким тентом примет наших любимых артистов, и мы увидим новую программу юных артистов «Егозы», «Форума», театра «Колесо». Певцы Центра культуры «Витебск» затронут струны нашей души искренним исполнением хороших песен.

В этом году нашему прекрасному березовому парку исполняется 74 года. С праздником нас! Ждем юбилей.

Читайте также

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *