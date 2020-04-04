Директор лунинецкого «Евроопта» в реанимации в тяжелом состоянии — поздно обнаружили коронавирус. «Просилась в больницу, но мне просто сбивали температуру».

Наталья и ее муж Николай из Лунинецкого района уже несколько недель борются с высокой температурой. Много раз обращались в больницу: приезжает скорая, делают укол, уезжают. Позже, когда семейная пара совсем не могла подняться, Николая положили в районную реанимацию на ИВЛ. Сестра Натальи привезла женщину в Минск: сегодня у нее обнаружили коронавирус, сообщает Onliner.

Единственный в Лунинце «Евроопт» сегодня закрыт «по техническим причинам». На самом деле причины вовсе не технические: директора магазина Наталью положили в столичную больницу и выявили COVID-19, всех сотрудников развезли по больницам на карантин. 43-летняя Наталья, директор того самого «Евроопта», сейчас лежит в 6-й больнице Минска на аппарате кислородного дыхания — у нее поражены оба легких. Женщина уточняет, что за границу не ездила и не знает, где могла подцепить эту «заразу». Лунинецкие медики ей так и не помогли, хотя она просила не раз.

— Кроме работы и дома я никуда не ходила, муж у меня уже три недели дома с температурой 39, а они (местные медики. — Прим. Onliner), кроме скорой, ничего не вызывают и никаких мер не предпринимают, — сквозь слезы говорит женщина. — Сейчас муж в реанимации в тяжелом состоянии и на аппарате ИВЛ.

Сама Наталья лежала неделю с температурой 39,7, она не сбивалась. Женщину сильно лихорадило, никакие таблетки не помогали. Говорит, приезжает скорая — укол сделали, сбили температуру до 38 и уехали.

— Я прошу их: «Заберите в больницу». Я сама столько переболела и говорю, что это не просто простуда, а, скорее всего, эта зараза. Мне отвечают: «Успокойтесь, не паникуйте». И все. Я отлежала дома целую неделю и уже просто не поднималась — вчера сестра меня забрала и привезла в Минск. В приемном покое просто просили: «Помогите», потому что у нас в больницу не кладут. Я просто чувствую, что мне уже все… Чувствую, что у меня эта зараза, но никто никаких мер не предпринимает. Когда наши врачи узнали, что я сюда приехала и подтвердился диагноз, в Лунинце началось ЧП: санстанция и все такое. Я же всю эту неделю передвигалась, мне даже больничный не хотели открывать: дадут на три дня, температура опустится до 37. Они считают, что это нормально, и закрывают больничный — и я вынуждена идти на работу. День работаю, меня снова знобит и трясет, температура 39, иду домой и обратно вызываю скорую. И с мужем то же самое.

Ее 53-летний супруг Николай, говорит Наталья, ходил в больницу сделать снимки — просился сам. Рентген не подтвердил пневмонию, но «его состояние уже было критическим». Мужчина попросился в больницу — положили в инфекционное отделение. Там он пролежал неделю, а потом попал в реанимацию.

— В инфекционном отделении не знали, от чего его лечить. Я уже поговорила здесь с минскими врачами — они настаивают, чтобы шел и добивался сделать КТ. Говорят, флюорография эту заразу может и не показать, только КТ. И здесь, в Минске, всем пациентам делают ее. Плюс у меня взяли анализ на коронавирус, показал положительный результат. У мужа тоже брали в Лунинце, отправили тест в Брест — показал отрицательный. Он раньше меня заболел — он неделю мучился, а потом я. Почему показало так, я не знаю… Или плохо мазки взяли, или я не знаю что…

Муж Натальи на пенсии (бывший участковый), параллельно работает на местном заводе охранником. На работу и домой он ездил только на велосипеде — старался вести здоровый образ жизни.

— У меня состояние сейчас нехорошее — поражены два легких. Я не на аппарате ИВЛ, но на кислородном аппарате. Слава богу, сбили температуру. Прокапали парацетамолом. Если бы не сестра, моя судьба была бы еще хуже, чем у мужа… Там вроде сейчас решается вопрос, чтобы перевести его в Брест. Сегодня ему стало лучше, он пришел в сознание. Я постоянно звоню в лунинецкую реанимацию и спрашиваю о его состоянии.

Кроме сотрудников «Евроопта», на карантин в Брест сейчас отвезли сестру и родителей Натальи и ее двоих детей — они контакты первого уровня. Но Наталья считает, что изолировать нужно уже весь город.

— Меня надо было изолировать, как только начались симптомы этой заразы. А не когда я сама стала проситься на снимок, трижды вызывать скорую и когда мой муж три недели лежал с температурой… И мы все это время ходили и разносили это все. То, что они изолировали сейчас 20 человек «Евроопта», — это просто еще цветочки. Сейчас надо изолировать весь город. Людей надо спасать, они не информированы. У меня дети ходили на секции — тренировки никто не переносил. И я уверена, что они переносчики, потому что постоянно были рядом со мной, когда я лежала дома. Я больше чем уверена, что у них подтвердится коронавирус, — Наталья рассказывает, что ее отделение за сегодняшнюю ночь «битком забили пациентами».

В торговой сети «Евроопт» подтвердили факт заражения одного из сотрудников магазина «Евроопт» в городе Лунинце. Магазин в составе торгового центра закрыт, проводятся специальные мероприятия работниками санэпидемстанции.

Дозвониться в администрацию и реанимацию Лунинецкой ЦРБ нам не удалось. Как сообщает брестский облздрав, вчера был выявлен положительный тест на COVID-19 у жительницы Лунинецкого района, которая находится на стационарном лечении в Минске.

«С 03.04.2020 на базе Брестского областного ЦГЭиОЗ организовано проведение ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции», — указано на сайте Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

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