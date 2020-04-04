Каникулы в школах Беларуси продлены

Школьные каникулы продлены. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул первого» со ссылкой на министра образования.

«Каникулы продлены! Министр доложил, собрав все мнения и обращения. Решение принято!», говорится в сообщении.

Точный срок, на который продлили каникулы, пока не сообщается. Вероятно, каникулы продлятся на одну неделю — с 6 по 12 апреля. Решение продлить каникулы связано со сложной эпидемиологической обстановкой с коронавирусом и нежеланием объявлять карантин.

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