Оршанские коммунальщики завышали цены на услуги

Оршанский межрайонный комитет государственного контроля выявил факты завышения стоимости работ специализированных коммунальных предприятий, сообщили в КГК Витебской области, пишет БелТА. В частности, сотрудники проверили, как используются средства на содержание и благоустройство территории Оршанского района, в том числе объектов улично-дорожной сети.

«Выяснилось, что стоимость работ формировалась специализированными коммунальными предприятиями с превышением допустимого уровня рентабельности и с включением в себестоимость услуг выплат, не соответствующих действующим нормам. В итоге с 2016 года предприятия излишне получили из бюджета Br905 тыс», — рассказали в КГК Витебской области.

По результатам проверок предприятиям направлены рекомендации по устранению нарушений и возмещению в бюджет незаконно полученных денег. Исполнение рекомендаций взято на контроль.

В Оршанском районе за нарушение правил содержания населенных пунктов, порядка использования земель, санитарных норм и правил к административной ответственности в 2019 году привлечен 21 человек, в этом году — три сотрудника организаций.

Напомним, что сейчас готовится проект решения, которое позволит возобновить внеплановые проверки предприятий торговли и общепита.

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